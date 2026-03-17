Petro: ‘Están bombardeándonos desde Ecuador y no son los grupos armados’

–El presidente Gustavo Petro denunció un posible bombardeo por parte de Ecuador en el lado colombiano de la frontera. “Ha aparecido una bomba, tirada desde avión, se va a investigar bien los modos, muy en la frontera con Ecuador, ratificando un poco mi sospecha, pero hay que investigarla bien, de que están bombardeándonos desde el Ecuador y no son los grupos armados».

El jefe del Estado reveló que en su reciente conversación con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, lo puso al tanto sobre la ocurrencia de estallidos y la aparición de una bomba en la frontera con Ecuador, que no proviene de grupos armados ilegales, hecho que en este momento está en investigación».

«Pedí que llame al presidente de Ecuador porque nosotros no queremos ir a una guerra», añadió, sin precisar la fecha en que habría sucedido el supuesto ataque. Solo dijo que está siendo investigado para «tomar las decisiones».

El mandatario reveló que «hay una grabación, que creo debe hacerse pública. No la hicimos nosotros, llegó, porque eso proviene de Ecuador. Hay una cosa extraña, que yo le pedí al (presidente Donald) Trump, actúe, llame al presidente de Ecuador, porque nosotros no queremos ir a una guerra».

???? | LO ÚLTIMO: Gustavo Petro denunció que el territorio colombiano "está siendo bombardeado desde Ecuador". Dijo que se encontró una bomba en la zona fronteriza que, según él, fue "lanzada desde un avión". Afirmó que los responsables no son grupos armados irregulares, y… pic.twitter.com/eOjPjj6lRj — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 17, 2026



En su intervención, notificó que “la soberanía nacional se respeta» y puntualizó: «Entonces, después de la investigación ya técnica, para saber exactamente (si) la bomba está activa, (si) es pelig?rosa. Entonces tenemos que tomar las decisiones del caso».

Y añadió: “Me enorgullezco de haber sacado a Colombia del peligro de misiles, que están cayendo por todo el mundo ahora. Es una época de misiles, una muerte a la humanidad, amenaza tras amenaza. Logramos sacar a Colombia. Ya estaban cayendo donde el vecino. Pero tampoco tenemos por qué ser bombardeados con armas menores, desde el punto de vista de un misil».

Colombia y Ecuador están en una guerra comercial desde febrero, cuando Noboa impuso aranceles a las exportaciones colombianas, tras reclamar a Petro por supuestamente no hacer suficientes esfuerzos para combatir el narcotráfico en la frontera.

Petro respondió con la misma medida y, pese a diferentes esfuerzos diplomáticos, la crisis se mantiene.