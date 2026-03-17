Conozca el paso a paso para pagar el Impuesto Predial 2026 por cuotas en Bogotá
Foto: Secretaría de Hacienda
Si aún no has pagado el Impuesto Predial de 2026 en Bogotá, el Distrito ofrece la posibilidad de pago por cuotas. Quienes lo requieran, pueden acogerse al Sistema de Pago Alternativo por Cuotas Voluntario (SPAC), que permite diferir el pago de la obligación en cuatro cuotas iguales a lo largo del año, sin intereses. ¡Conoce aquí el paso a paso!
Para acceder a esta modalidad, el contribuyente debe realizar la declaración inicial desde la Oficina Virtual de la Secretaría Distrital de Hacienda para acogerse a esta opción.
Estas son las fechas en las que se deben realizar los pagos de las respectivas cuotas:
- Primera cuota: 5 de junio.
- Segunda cuota: 14 de agosto.
- Tercera cuota: 2 de octubre.
- Cuarta cuota: 4 de diciembre.
Para pagar el impuesto Predial 2026 por cuotas, sigue estos pasos
1. Ingresa al sitio web: www.haciendabogota.gov.co
- Ve a Oficina Virtual y digita usuario y contraseña
Marca “No soy un robot”, inicia sesión y entra como Contribuyente
2. Genera tu declaración
- Elige Declaraciones y Generar declaración
- Revisa el valor del impuesto, selecciona Calcular y confirma con Ok
3. Firma tu declaración
- Si eres persona natural, activa Solo firmar
- Si eres persona jurídica, da clic en Firmar y Agregar (el representante legal debe ingresar a su Oficina Virtual como Agente Autorizado) selecciona Ver y luego Firmar.
4. Activa el pago por cuotas
- Da clic en SPAC y luego Aceptar
- El sistema mostrará: las 4 fechas de pago y valor a pagar
5. Presenta y paga
- Finaliza con Presentar declaración se descargará el documento en formato PDF.
- Para realizar el pago, ingresa a Consultas ? Obligaciones pendientes ? Predial
- Descarga el cupón y paga:
- En línea por Botón PSE o
- Presencial en bancos autorizados