Conozca el paso a paso para pagar el Impuesto Predial 2026 por cuotas en Bogotá

Foto: Secretaría de Hacienda

Si aún no has pagado el Impuesto Predial de 2026 en Bogotá, el Distrito ofrece la posibilidad de pago por cuotas. Quienes lo requieran, pueden acogerse al Sistema de Pago Alternativo por Cuotas Voluntario (SPAC), que permite diferir el pago de la obligación en cuatro cuotas iguales a lo largo del año, sin intereses. ¡Conoce aquí el paso a paso!

Para acceder a esta modalidad, el contribuyente debe realizar la declaración inicial desde la Oficina Virtual de la Secretaría Distrital de Hacienda para acogerse a esta opción.

Estas son las fechas en las que se deben realizar los pagos de las respectivas cuotas:

Primera cuota: 5 de junio.

Segunda cuota: 14 de agosto.

Tercera cuota: 2 de octubre.

Cuarta cuota: 4 de diciembre.

Para pagar el impuesto Predial 2026 por cuotas, sigue estos pasos

1. Ingresa al sitio web: www.haciendabogota.gov.co

Ve a Oficina Virtual y digita usuario y contraseña

Marca “No soy un robot”, inicia sesión y entra como Contribuyente

2. Genera tu declaración

Elige Declaraciones y Generar declaración

y Revisa el valor del impuesto, selecciona Calcular y confirma con Ok

3. Firma tu declaración

Si eres persona natural, activa Solo firmar

Si eres persona jurídica, da clic en Firmar y Agregar (el representante legal debe ingresar a su Oficina Virtual como Agente Autorizado) selecciona Ver y luego Firmar.

4. Activa el pago por cuotas

Da clic en SPAC y luego Aceptar

y luego El sistema mostrará: las 4 fechas de pago y valor a pagar

5. Presenta y paga