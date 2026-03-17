Noboa desmiente a Petro sobre bombardeo a Colombia: «Sus declaraciones son falsas»

–El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa Azin, refutó este martes las afirmaciones de su homólogo Gustavo Petro sobre un supuesto bombardeo en el lado colombiano de la frontera común. «Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo», aseguró Noboa en una nota en su cuenta en X.

La víspera, en un Consejo de Ministros, Petro denunció que apareció una bomba, «tirada desde avión», en territorio colombiano, «muy en la frontera con Ecuador», que «no proviene de grupos armados ilegales». Añadió que este hecho ratificaba «un poco» su sospecha de que «están bombardeándonos desde el Ecuador y no son los grupos armados».

???? | LO ÚLTIMO: Gustavo Petro denunció que el territorio colombiano "está siendo bombardeado desde Ecuador". Dijo que se encontró una bomba en la zona fronteriza que, según él, fue "lanzada desde un avión". Afirmó que los responsables no son grupos armados irregulares, y… pic.twitter.com/eOjPjj6lRj — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 17, 2026

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, en su reacción al pronunciamiento del mandatario colombiano, afirmó que desde el primer día de su gobierno «hemos combatido al narcoterrorismo en todas sus formas: a los que operan en las calles y a los que, desde la política o incluso desde la función judicial, se prestan para proteger a los delincuentes».

Y agregó: «Hoy, junto a la cooperación internacional, continuamos en esa lucha, bombardeando los lugares que servían de escondite para estos grupos, en gran parte colombianos que su mismo gobierno permitió infiltrarse en nuestro país por descuido de su frontera».

Finalmente, Noboa notificó que su gobierno no dará «un paso atrás» en esta decisión.

«Mientras en Colombia les dan espacio a la familia de Fito, que cruzaron al país en pleno toque de queda nacional, coincidentemente al mismo tiempo que la excandidata Luisa González. Nosotros seguiremos limpiando y levantando a Ecuador», concluyó el mandatario ecuatoriano.

Desde el primer día hemos combatido al narcoterrorismo en todas sus formas: a los que operan en las calles y a los que, desde la política o incluso desde la función judicial, se prestan para proteger a los delincuentes. Hoy, junto a la cooperación internacional, continuamos en… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) March 17, 2026

Fito es el alias de José Adolfo Macías Villamar, un peligroso narcotraficante ecuatoriano, máximo cabecilla de la organización criminal «Los Choneros» desde 2020, tras el asesinato de su predecesor, Jorge Luis Zambrano. Fue encarcelado en 2011 y se fugó en 2013. Poco después fue recapturado, pero vovió a escapar en 2024. En 2025 cayó otra vez en poder de las autoridades y fue extraditado a EE.UU.