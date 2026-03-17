Petro afirma que EE.UU le devolvió la visa

–Aunque insistió en que realmente no la necesita, el presidente Gustavo Petro, anunció este martes que el gobierno de EE.UU le devolvió su visa, documento que le retiró tras incorporarlo a la famosa lista Clinton ahora llamada OFAC, esto es, Oficina de Control de Activos Extranjeros, agencia adscrita al Departamento del Tesoro, luego que el presidente Donald Trump lo señalara de tener «fábricas de cocaína» en Colombia.

«Mi visa hacia EEUU como presidente me fue devuelta hasta el final del mandato», precisó el jefe del Estado en su cuenta en X. «Después realmente no necesito visa», subrayó. Adicionalmente, el presidente Gustavo Petro señaló que espera ahora que se le retire de la lista OFAC, por decisión propia del gobierno de EE.UU «dado que no hay razón alguna para estar allí».

«Había Europa y el resto del mundo no tengo problema para viajar», concluyó.

La OFAC, conocida comúnmente como «Lista Clinton», porque fue creada por el presidente Bill Clinton en 1995, es un registro administrado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. que identifica a personas y empresas vinculadas al narcotráfico, terrorismo o lavado de activos. Estar en ella implica el bloqueo de activos en EE. UU. y la prohibición de realizar negocios con ellos.

En septiembre de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la suspensión de la visa del presidente colombiano Gustavo Petro, por las «acciones incendiarias» del mandatario, megáfono en mano, durante una protesta pro palestina en las calles Nueva York.

«Hoy temprano, el presidente colombiano @petrogustavo se presentó en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes e incitar a la violencia», precisó, entonces, el Departamento de Estado en X.

«Revocaremos la visa de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias», puntualizó.

Concretamente, el presidente Petro se dirigió a los manifestantes pro palestinos frente a la sede de la ONU en Manhattan, afirmando que se necesitaba una fuerza armada global cuya prioridad «sea liberar a los palestinos» y agregó:

«Esta fuerza tiene que ser mayor que la de Estados Unidos. Por eso, desde aquí en Nueva York, pido a todos los soldados del Ejército de Estados Unidos que no apunten sus fusiles contra la humanidad. Desobedezcan la orden de Trump. Obedezcan la orden de la humanidad!, añadió Petro, quien estaba acompañado del músico británico Rogers Waters, cofundador de la banda Pink Floyd.

Finalmente, Petro aseguró que «todos los Consulados y Embajadas de Colombia tienen la orden, en todos los países del mundo, de buscar el voto por el ‘sí’ para la liberación de Palestina».

Tras regresar a Colombia y conocer que le habia sido revocada su visa estadounidense, Petro reaccionó con un mensaje en X: «Llegué a Bogotá y me encuentro que ya no tengo visa a EE.UU. Lo que hace el gobierno de EE.UU. conmigo rompe todas las normas de inmunidad en que se basa el funcionamiento de las Naciones Unidas».