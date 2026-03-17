Gobierno emite alerta por posible desarrollo del fenómeno de El Niño en segundo semestre de 2026

–El Ministerio de Ambiente y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informaron sobre la detección de señales de calentamiento en el océano Pacífico ecuatorial. Según los análisis de centros internacionales de predicción climática, el sistema océano-atmósfera muestra una tendencia clara hacia la transición a condiciones de El Niño, con una alta probabilidad de consolidación entre junio y agosto de 2026 y una persistencia que podría extenderse hasta finales de año.

Al respecto, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez Torres, destacó la importancia de la prevención basada en datos técnicos.

“Aunque todavía no nos corresponde declarar oficialmente un fenómeno de El Niño, lo responsable es informar a la ciudadanía que ya contamos con evidencia científica que confirma un creciente calentamiento del océano Pacífico. Estas señales son una alerta temprana para el país, que nos permite anticiparnos, activar la preparación institucional y trabajar con las regiones para reducir riesgos y proteger a las comunidades», afirmó la funcionaria.

#IdeamInforma junto a @MinAmbienteCo, que modelos climáticos internacionales evidencian señales de calentamiento en el océano Pacífico ecuatorial, lo que podría favorecer la posibilidad del desarrollo del fenómeno de El Niño durante el segundo semestre de 2026. Desde el Ideam… pic.twitter.com/dqRNPCBKFS — Ideam Colombia (@IDEAMColombia) March 16, 2026



De consolidarse las condiciones climáticas, se prevé una reducción significativa de las lluvias en comparación con los promedios históricos, una tendencia que comenzaría a manifestarse de manera ligera entre abril y agosto, intensificándose durante la segunda mitad del año.

Por su parte, la directora general del Ideam, Ghisliane Echeverry Prieto, explicó que el país se encuentra actualmente en una fase de transición hacia condiciones neutrales, pero con indicadores que obligan a mantener la vigilancia y subrayó que el monitoreo no se detiene, y que la comunicación con los entes territoriales será constante para mitigar impactos en zonas vulnerables.

“Desde el Ideam mantenemos el monitoreo permanente de indicadores como anomalía de temperatura y vientos alisios. De ser necesario, estaremos lanzando alertas tempranas para que las autoridades y los diferentes sectores activen medidas de preparación ante la posible disminución de lluvias en el Caribe, la región Andina y la región Pacífica», enfatizó la directora.

Finalmente, el Gobierno nacional hizo un llamado a los sectores productivos y a la ciudadanía para consultar permanentemente los boletines climáticos y pronósticos oficiales.

La ministra y la directora del Ideam coincidieron en señalar que continuarán actualizando la información técnica necesaria para que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y las autoridades locales puedan responder de manera oportuna ante cualquier cambio en las condiciones hidroclimáticas del país durante los próximos meses.