Papa León XIV envía mensaje a cumbre Eclesial en Bogotá: Lamenta el “creciente deterioro” del entorno natural en la Amazonía

–(Imagen Vatican News). El Papa León XIV envió un videomensaje a los participantes en la VI Asamblea de la Conferencia Eclesial de la Amazonía (CEAMA) —la selva tropical más extensa del planeta, con una superficie de aproximadamente 6,7 millones de kilómetros cuadrados que comparten nueve países de América del Sur–, en el que lamentó el “creciente deterioro” del entorno natural.

“Me han hecho partícipe de los sufrimientos y las esperanzas de los habitantes de la región, así como del creciente deterioro de su entorno natural. A todas las personas que padecen esa situación, quisiera expresarles mi cercanía”, aseguró en el mensaje para esta cita eclesial que se celebra en Bogotá entre este martes 17 y el jueves 19 de marzo y que marca un nuevo paso en el camino eclesial de la región amazónica.

El encuentro reúne a pastores, religiosos y religiosas, así como a fieles laicos de los territorios amazónicos con el objetivo de sentar las bases para promover la sinodalidad en las Iglesias locales durante el período 2026-2030, que podrían convertirse en un instrumento para orientar la misión evangelizadora en el territorio amazónico.

El Pontífice también se refirió a uno de los momentos clave del encuentro: la elección de la presidencia de la Conferencia Eclesial de la Amazonía para el período 2026-2030.

Según explicó, el nuevo equipo tendrá entre sus tareas continuar impulsando la implementación del Sínodo para la Amazonia y preparar las contribuciones de la experiencia amazónica para la Asamblea Eclesial prevista en Roma en 2028.

“Sepan que los acompaño con mi oración en este importante paso”, aseguró el Papa, que también definió la asamblea como “un tiempo privilegiado de escucha al Espíritu Santo” para discernir el camino de las comunidades cristianas en la región amazónica.

Al respecto, citó la exhortación apostólica Querida Amazonía del Papa Francisco, recordando que la misión de la Iglesia es anunciar “un Dios que ama infinitamente a cada ser humano, que ha manifestado plenamente ese amor en Cristo”.

“Algo nuevo está naciendo”

Los participantes de la VI Asamblea de la Conferencia Eclesial de la Amazonía (CEAMA) han elegido como tema el versículo del profeta Isaías: “Yo estoy por hacer algo nuevo: ya está germinando, ¿no se dan cuenta?” (Is 43,19).

El Papa retomó esta imagen para destacar el proceso en marcha en la Iglesia amazónica.“Es verdad, algo nuevo está naciendo; todavía es frágil, pero ya está en proceso”, afirmó.

Para ilustrarlo, recurrió a la imagen del shihuahuaco, conocido como el “gigante de la selva”, un árbol que crece lentamente pero puede vivir más de mil años y convertirse en un ecosistema en sí mismo, refugio de numerosas especies.

Con esta metáfora, el Papa explicó que la Iglesia tiene que “ser un signo de unidad en la diversidad y refugio seguro, que genera y protege la vida”.

Por otro lado, aseguró que el contexto actual exige una “respuesta adecuada ante los numerosos desafíos sociales, ambientales, culturales y eclesiales que persisten en la Amazonia, amenazada por situaciones de abuso y de explotación”. En este contexto, hizo referencia a la flor de la pasión, “cuya peculiar forma alude impresionantemente a la Pasión de Cristo” y que los participantes han elegido como símbolo de la Asamblea.

“Representa el papel profético de la Iglesia y de todos sus miembros, cada uno según su misión: proclamar el kerygma y la vida nueva en Cristo, acompañar a los que sufren, custodiar la creación y el respeto a la vida en todas sus formas, especialmente a la vida humana”, aseveró.

Otro de los objetivos de la Conferencia Eclesial, que celebra su quinto aniversario, es avanzar hacia la construcción de una Iglesia con “rostro amazónico”, uno de los grandes anhelos surgidos durante el Sínodo de los Obispos para la región panamazónica.

Según el Pontífice, este proceso se realiza mediante la inculturación de la fe, que permite que la Iglesia se enriquezca con nuevas expresiones culturales y manifieste con mayor plenitud el misterio de Cristo.

Sin embargo, advirtió que se trata de un camino exigente. “La inculturación es un camino difícil, pero necesario”, afirmó, animando a los participantes a “aceptar con valentía la novedad del Espíritu capaz de crear siempre algo nuevo con el tesoro inagotable de Jesucristo”.

Al concluir su mensaje, el Papa León XIV animó a las comunidades amazónicas a continuar fortaleciendo la identidad de los discípulos misioneros en la región, recordando el testimonio de tantos hombres y mujeres que entregaron su vida por el Evangelio en esos territorios.

“Os animo a proseguir juntos, pastores y fieles, en el fortalecimiento de la identidad de los discípulos misioneros en la Amazonia. Sigan sembrando en el surco que ha sido regado incluso con la sangre de tantos hombres y mujeres que les han precedido, y que unidos a la pasión de Cristo se han convertido en la raíz de un ‘árbol gigante’ que crece en la Amazonia”, concluyó el Pontífice. (Informa Victoria Cardiel, Aciprensa).