Trump sobre su ofensiva contra Irán: «¡No necesitamos la ayuda de nadie!»

–(Captura de video @CENTCOM). El éxito de Estados Unidos en el operativo militar contra Irán ha sido tal que ya no necesita ni desea asistencia alguna de los países de la OTAN, escribió este martes Donald Trump en su cuenta de Truth Social, en un mensaje crítico hacia la Alianza Atlántica por su desgana de tomar parte en las acciones bélicas en Oriente Medio.

«Afortunadamente, hemos diezmado el Ejército de Irán: su Armada ha desaparecido, su Fuerza Aérea ha desaparecido, sus defensas antiaéreas y sus radares han desaparecido y, quizás lo más importante, sus líderes, prácticamente a todos los niveles, han desaparecido, ¡para no volver a amenazarnos nunca más a nosotros, a nuestros aliados de Oriente Medio ni al mundo!», resumió el mandatario los resultados de su ofensiva.

«Debido al hecho de que hemos tenido tal éxito militar, ya no ‘necesitamos’, ni deseamos, la ayuda de los países de la OTAN. ¡Nunca la hemos necesitado! Lo mismo ocurre con Japón, Australia o Corea del Sur. De hecho, hablando como presidente de Estados Unidos, con diferencia el país más poderoso del mundo, ¡no necesitamos la ayuda de nadie!», reiteró.

Teamwork makes it ALL work aboard an aircraft carrier launching flight operations! pic.twitter.com/oeUSJYF3Rv — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 17, 2026

Trump arremetió contra la OTAN por abstenerse de la involucración en el operativo estadounidense contra Irán, pese a que «casi todos los países estaban totalmente de acuerdo» con las acciones de EE.UU. y con que «no se puede permitir» que Teherán posea armas nucleares.

«Sin embargo, no me sorprende su actuar, porque siempre he considerado que la OTAN, en la que gastamos cientos de miles de millones de dólares al año protegiendo a estos mismos países, es una calle de sentido único. Nosotros los protegeremos, pero ellos no harán nada por nosotros, en particular, en momentos de necesidad», añadió. (Información RT).