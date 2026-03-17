Petro reafirma denuncia de bombardeos en frontera colombo-ecuatoriana: «Hay 27 cuerpos calcinados»

–En tácita respuesta a Daniel Noboa, quien lo desmintió, el presidente Gustavo Petro, reafirmó, este martes,sus denuncias sobre los supuestos bombardeos en la frontera colombo-ecuatoriana, dando detalles que no citó en su intervención en el Consejo de Ministros televisado realizado la víspera.

«Hay 27 cuerpos calcinados y la explicación no es creíble. Las bombas están en el piso cerca a familias, muchas de ellas han decidido pacíficamente reemplazar sus cultivos de hoja de coca por cultivos legales», precisó el jefe del Estado en su cuenta en X.

El mandatario aseguró en primera instancia que «los bombardeos en la frontera de Colombia y Ecuador no parecen ser ni de los grupos armados, no tiene aviones, ni del la fuerza pública de Colombia».

Además, afirmó «yo no he dado esa orden».

Los bombardeos en la frontera de Colombia y Ecuador no parecen ser ni de los grupos armados, no tiene aviones, ni del la fuerza pública de Colombia. Yo no he dado esa orden. Hay 27 cuerpos calcinados y la explicación no es creíble. Las bombas están en el piso cerca a familias,… pic.twitter.com/XStGFXhI2t — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 17, 2026

Investigar a profundidad está bomba caída en la frontera colombiana con Ecuador desde avión. Cayó a cien metros de la vivienda de una familia campesina empobrecida pic.twitter.com/QCjb20lvxY — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 17, 2026

En el Consejo de Ministros de ayer, el presidente Gustavo Petro afirmpo: “Ha aparecido una bomba, tirada desde avión, se va a investigar bien los modos, muy en la frontera con Ecuador, ratificando un poco mi sospecha, pero hay que investigarla bien, de que están bombardeándonos desde el Ecuador y no son los grupos armados».

Reveló que en su reciente conversación con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, lo puso al tanto sobre la ocurrencia de estallidos y la aparición de una bomba en la frontera con Ecuador, que no proviene de grupos armados ilegales, «hecho que –dijo–en este momento está en investigación».

«Pedí que llame al presidente de Ecuador porque nosotros no queremos ir a una guerra», añadió, sin precisar la fecha en que habría sucedido el supuesto ataque. Solo dijo que está siendo investigado para «tomar las decisiones».

El mandatario reveló que «hay una grabación, que creo debe hacerse pública. No la hicimos nosotros, llegó, porque eso proviene de Ecuador. Hay una cosa extraña, que yo le pedí al (presidente Donald) Trump, actúe, llame al presidente de Ecuador, porque nosotros no queremos ir a una guerra».

???? | LO ÚLTIMO: Gustavo Petro denunció que el territorio colombiano "está siendo bombardeado desde Ecuador". Dijo que se encontró una bomba en la zona fronteriza que, según él, fue "lanzada desde un avión". Afirmó que los responsables no son grupos armados irregulares, y… pic.twitter.com/eOjPjj6lRj — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 17, 2026

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, indicó este martes que por instrucción del presidente Gustavo Petro, ante la posible presencia de un artefacto explosivo en zona fronteriza con Ecuador, la Fuerza Pública fue desplegada de inmediato para asegurar el área y activar equipos especializados que verifiquen su origen y procedan a su destrucción.

Además solicitó a la comunidad alejarse al menos 500 metros y reportar cualquier elemento sospechoso a las líneas 157 o 107.

«No se acerque ni manipule estos objetos», puntualizó.