Liquidación de EPS quebradas «no deja a las personas desamparadas en Colombia»: Petro

–En respuesta a la representante a la Cámara Marelen Castillo, quien cuestionó al mandatario sobre quien va a responder por la vida y la salud de más de 25 millones de colombianos que estarían afectados por su orden de liquidar las EPS quebradas, el presidente Gustavo Petro advirtió en su cuenta en X que «tal como ordena la ley, no deja a las personas desamparadas en Colombia».

Y enumeró:

1. El sistema de prevención ya en acción cubrirá al 100% de la población

2. Los afiliados de EPS liquidadas serán atendidos por las EPS que queden, como hasta ahora ha sido.

3. Las EPS que queden desarrollarán los sistemas preventivos territorializados, para que sean eficaces, la prevención la pagará el gobierno, el sistema que ya desarrollamos y que ya cubre un 50% de la población se trasladará a las EPS por territorios.

El jefe del Estado subraya que la Nueva EPS pública será adscrita al ministerio de salud y hacienda y el gobierno nacional pagará la deuda que le pertenece directamente a sus acreedores a través de Adress.

Añade que las EPS Savia Salud y Salud Capital «sobrevivirán si sus propietarios públicos pagan sus deudas que les corresponden».

Además, el primer mandatario establece que las EPS avanzarán en sus sistemas de referencia y contra referencia y se girarán los recursos a las redes de hospitales y clínicas directamente desde ADRESS que ha probado en este gobierno funcionar muy bien.

Anota, adicioalmente que «la red pública por su ubicación en todo el país desarrollará la salud preventiva y primaria. Los hospitales públicos de atención secundaria y de alta complejidad como la red primaria y de puestos de salud será financiada por los gobiernos locales con las transferencias crecientes que logró mi gobierno aprobar en el Congreso. La Nación desarrollará y financiará la especialización de los hospitales y logrará la red de alta complejidad en toda la nación».

Asi mismo afirma que el giro desde ADRESS directamente a la red pública se hará a través de una fórmula matemática y automática que se está en pleno desarrollo.

«Habla tarifario de costos de la salud y flexible para el control de gastos del sistema», complementa.

El presidente Gustavo Petro afirma, de otro lado, que la justicia no debe olvidar que el derecho no es elegir entre EPS, que no existen en el mundo, sino que el paciente pueda elegir al médico y tener otro diagnóstico» y puntualiza que «ese derecho se restablecerá en Colombia tal como estaba prescrito en el proyecto de ley que el senado no quiso estudiar».

Subraya que los propietarios de EPS liquidadas cuya deuda no se pueda financiar con la liquidación asumirán las deudas que falten. Se expedirá decreto y proyecto de ley al respecto».

Notifica que las medicinas serán compradas por el método de subasta inversa y abierta a cualquier vendedor capacitado con suficiencia financiera y pagada por el gobierno a través de Adress.

«El gobierno producirá, como ya lo hace, e importará medicinas», puntualiza.

Asegura que al contrario de lo que dice la congresista Marlene (Castillo), «se deja desamparada la población si queda afiliada a EPS quebradas».

Por último anota que mantuvo las EPS «esperando una salida tranquila y negociada a través de la ley, pero la realidad fue el sabotaje permanente de senadores pagados por las EPS».