Bogotá acelera su transformación ambiental: resultados del Sector Ambiente en Rendición de Cuentas 2025

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

Durante la Rendición de Cuentas 2025, la Secretaría de Ambiente presentó los logros, avances y cumplimiento de metas del Plan Distrital de Desarrollo ‘Bogotá Camina Segura’ con una gestión que deja resultados positivos para el Distrito.

Cuidar el agua, el aire y la naturaleza es respetar la vida

Adriana Soto, secretaria de Ambiente, destacó que en los últimos dos años, la Administración distrital ha logrado el mayor avance en procesos de restauración en su historia reciente, con un total de 10,2 millones de metros cuadrados objeto de intervención en Cerros Orientales, Humedales, Reserva Van der Hammen, Parques de montaña, Reserva forestal cuenca alta del río Bogotá y otras áreas.

En acciones conjuntas con 123 familias campesinas, Bogotá ha logrado duplicar el promedio anual de conservación de áreas estratégicas para el agua, obteniendo 4.420 hectáreas protegidas en Fómeque, Sesquilé, Guasca, La Calera, Guatavita

Para mejorar la calidad del aire en la ciudad, la Alcaldía Mayor de Bogotá concentró sus intervenciones en el suroccidente de Bogotá (Kennedy, Bosa, Tunjuelito, Puente Aranda y norte de Ciudad Bolívar). Soto explicó que se busca consolidar la primera Zona Urbana por un Mejor Aire (ZUMA) en Bosa-Apogeo con 334 árboles nativos, recuperación de 112 metros cuadrados de jardines, siete microsensores para monitoreo de la calidad del aire y mantenimiento de 1.998 metros cuadrados de vía.

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En acciones de arbolado, se destacan resultados como la plantación de 2.722 árboles plantados, 1.403 huertas nuevas, 3.248 metros cuadrados nuevos de jardines verticales y techos verdes; y 19.503 mantenidos con aumento de especies nativas.

Los avances incluyeron 1.278 operativos de control a fuentes móviles y 235 visitas a fuentes fijas y control al arrojo clandestino de residuos. Sobre este particular, se realizaron 298 procesos sancionatorios por residuos hospitalarios, construcción y demolición, residuos industriales, llantas usadas y lixiviados.

Más prevención, menor riesgo

Foto: Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) también presentó sus resultados con respecto al año 2025. Bajo la dirección de Guillermo Escobar Castro, se realizaron estudios técnicos para la evaluación de 1.500 hectáreas en la quebrada Yomasa, localidad de Usme, acción que benefició a más de 120 mil personas.

Frente a los procesos de reasentamiento de zonas de alto riesgo, el IDIGER a 33 familias en hogares seguros. Esto permitió una devolución de 5.300 metros cuadrados de suelo a la naturaleza.

“Llevamos cero víctimas fatales en las cuatro temporadas de lluvias fuertes que ha tenido la ciudad y esto ha sido una apuesta fundamental, no solo de IDIGER, sino de toda la Administración Distrital”, advirtió Castro.

Finalmente, dentro de la presentación de la Entidad se expuso que Bogotá fortaleció sus protocolos de respuesta ante emergencias. En 2025 fueron atendidos 17.600 casos sin registrar víctimas fatales. Del mismo modo, como parte de la preparación de la ciudad para responder de forma efectiva ante posibles alertas, se destaca la participación de 2,4 millones de personas en el Simulacro Distrital.

Bogotá, una ciudad verde

Como parte de los logros del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB), se aumentó la cantidad, diversidad y calidad de las coberturas vegetales como medida de adaptación para enfrentar la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. Cerca de 400.000 participaron de los espacios del JBB, una cifra significativa que refleja la apropiación social en asuntos de biodiversidad.

En 2025, en un trabajo articulado con entidades distritales y la comunidad, fueron plantados 6.000 nuevos árboles urbanos y se realizó el mantenimiento de 500.000 individuos arbóreos. Más de 7.000 huertas urbanas recibieron asistencia técnica y 6.900 personas fueron capacitadas en tecnologías agroecológicas.