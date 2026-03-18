Fiscalía y Policía ponen fin a «convención internacional clandestina de pelea de perros» en la Calera

–(Foto uno de los caninos rescatados). En una finca de La Calera, en las goteras de Bogotá, fueron capturados y judicializados nueve sujetos extranjeros y cuatro colombianos sorprendidos en un salvaje evento internacional de pelea de perros, 12 de los cuales fueron recuperados y dos más encontrados muertos.

La Fiscalía General de la Nación indicó que a través del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA), en articulación con la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional, obtuvo información que daba cuenta de la realización de una autodenominada «convención internacional de pelea de perros».

Mediante diferentes actividades de policía judicial lideradas por Fiscalía y Policía se identificó un inmueble ubicado en la vereda Aurora Alta de La Calera (Cundinamarca), al cual se llegó en compañía del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con apoyo de los institutos de Protección y Bienestar Animal de Bogotá y Cundinamarca, con una orden judicial de registro y allanamiento, justo en el momento en el que se realizaban los enfrentamientos en un cuadrilátero de madera entre caninos de Colombia y otros traídos del exterior.

En el sitio fueron capturados en situación de flagrancia nueve ciudadanos ecuatorianos, venezolanos y dominicanos; y cuatro colombianos, entre ellos un veterinario y el organizador del evento ilícito, quien sería el encargado de convocar espectadores por grupos cerrados y redes sociales con el propósito, al parecer, de que se realizaran apuestas y obtener ganancias ilegales.

Entre las personas detenidas está un veterinario y el organizador del evento internacional, quien presuntamente hacía convocatorias masivas por redes sociales y grupos cerrados, con el propósito de que asistieran a las peleas espectadores que apostaran mientras los caninos se… pic.twitter.com/Osczv0qJL7 — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) March 18, 2026

Durante el procedimiento fueron recuperados 12 perros que se encontraban en precarias condiciones de salud, cuatro de ellos serían utilizados como carnadas para iniciar las peleas. Adicionalmente, se hallaron dos perros muertos.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó a los 13 detenidos los delitos de muerte animal y lesiones que menoscaben gravemente la salud o integridad física del animal, ambas conductas agravadas, cargos que fueron aceptados por los procesados.

La Fiscalía imputó a los 13 capturados los delitos de muerte animal y lesiones que menoscaben gravemente la salud o integridad física del animal, ambas conductas agravadas. Los cargos fueron aceptados. Contra dos de los procesados se solicitó la imposición de medida de… pic.twitter.com/h6CYV5NBOu — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) March 18, 2026

De igual manera se solicitó para el organizador y el veterinario, identificados como Juan Esteban León Ramírez y Carlos Cifuentes Hernández, respectivamente, medida de aseguramiento en centro carcelario. Los demás sindicados seguirán en libertad, pero vinculados a la investigación a la espera de la sentencia condenatoria.