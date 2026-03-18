Colombia y Ecuador envian comisión técnica binacional para esclarecer el caso de la bomba: Cayó en tierra ecuatoriana y rebotó a zona colombiana, es la hipótesis

–(Imagen @PedroSanchezCol). En desarrollo de una reunión virtual, los ministros de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo Rendón, y de Colombia, Pedro Arnulfo Sánchez, acordaron este miércoles integrar una comisión técnica binacional la cual buscará esclarecer cómo y por qué apareció en territorio colombiano un artefacto explosivo empleado por la Fuerza Aérea Ecuatoriana.

La reunión, en la que participaron también los altos mandos de las Fuerzas Armadas de ambos países, «fue productiva, respetuosa y franca», resaltó en su cuenta en X el jefe de la cartera de Defensa colombiano.

Durante la sesión, las autoridades ecuatorianas confirmaron que el pasado 3 de marzo sus Fuerzas Armadas adelantaron una operación militar legítima contra grupos criminales dentro de su jurisdicción. Los registros técnicos coinciden en que el artefacto hallado en Colombia es un elemento utilizado en dicha misión, aunque recalcaron que no existió intención alguna de afectar el territorio nacional.

«Ecuador reiteró que no existió intención alguna de afectar el territorio colombiano e informó sobre lo acontecido», añadió.

En su nota, Sánchez reseña los hechos, así:

• El 3 de marzo, las Fuerzas Armadas de Ecuador realizaron una operación militar que incluyó un bombardeo en un punto denominado La Isla, en Sucumbíos (Ecuador), a pocos metros de la frontera con Colombia.

• El artefacto hallado en territorio colombiano corresponde a una de las bombas empleadas por Ecuador en esa operación.

• El punto de impacto inicial de la bomba fue en territorio ecuatoriano, donde también se halló una espoleta de la misma. El artefacto no explotó.

• El 16 de marzo, se conoció públicamente el hallazgo de la bomba en territorio colombiano.

Sánchez subrayó qu Colombia expuso los distintos eventos ocurridos en la zona fronteriza y manifestó su preocupación por la aparición de este artefacto en su territorio, así como las acciones adelantadas hasta el momento.

Luego expone la hipótesis sobre cómo la bomba llegó a territorio colombiano:

• Que la bomba haya rebotado y llegado de forma no intencional a territorio colombiano.

• Que la bomba haya sido posteriormente movilizada por terceros desde el punto de impacto hasta territorio colombiano.

Indica enseguida que en razón a ello, se decidió enviar una comisión técnica binacional al lugar de los hechos para aclarar lo sucedido y puntualiza que tan pronto se cuente con el informe de la comisión, se comunicará oportunamente.

«Este ejercicio reafirma la importancia de mantener relaciones bilaterales sólidas y maduras en materia de seguridad y defensa», concluye el ministro colombiano.

Lo que es seguro es que la investigación sobre el terreno la hará la comisión binacional sin la «prueba reina», pues la víspera el ministro de Defensa colombiano notificó:

«En la zona de frontera entre Colombia y Ecuador, la amenaza fue neutralizada y el riesgo para la comunidad ya fue eliminado. Expertos en explosivos de la @FuerzaAereaCol, con seguridad del @COL_EJERCITO y apoyo judicial de @PoliciaColombia, realizaron la detonación controlada de la bomba encontrada, aplicando todos los protocolos técnicos para proteger la vida de los ciudadanos y evitar cualquier afectación».

Sin embargo, subrayó que la investigación continúa para establecer cómo y porqué llegó ese artefacto explosivo a territorio colombiano. «Esto se sabrá muy pronto con apoyo de las autoridades ecuatorianas».