Bogotá ha sacado de las calles más de 30 mil toneladas de escombros abandonados en el espacio público en lo que va de 2026

Foto: UAESP

En la capital ‘No es negociable’ arrojar residuos, escombros, muebles, llantas y otros elementos de gran tamaño en el espacio público. En lo corrido de 2026, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), junto con Aguas de Bogotá, ha logrado recuperar del espacio público 30.987 toneladas de residuos de construcción y demolición (RCD) que habían sido abandonados en diferentes puntos de la ciudad.

Estas acciones se desarrollan en el marco del Contrato Interadministrativo UAESP-457-2025, liderado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, y hacen parte de la estrategia de recolección de arrojo clandestino y atención de puntos críticos en el Distrito Capital.

“La operación comprende la recolección, cargue, transporte y disposición final de residuos de construcción y demolición, residuos voluminosos, residuos especiales e inservibles que se encuentran dispersos o acumulados en el espacio público. Las intervenciones se realizan exclusivamente en áreas críticas, donde se evidencia deterioro en las condiciones de limpieza, salubridad y uso inadecuado del espacio público”, manifestó Armando Ojeda, director de la UAESP.

El esquema operativo se desarrolla en cuatro zonas que abarcan la totalidad de la ciudad:

Zona 1: Usaquén, Suba y Engativá.

Zona 2: Chapinero, Teusaquillo, Barrios Unidos, Puente Aranda, Mártires y Fontibón.

Zona 3: Santa Fe, La Candelaria, Antonio Nariño, San Cristóbal, Usme, Rafael Uribe y Tunjuelito.

Zona 4: Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar.

En cuanto a la recolección de llantas se desarrolla bajo un modelo de ejecución semanal sectorizado por localidades, priorizando puntos críticos de arrojo clandestino, zonas reincidentes y solicitudes institucionales. Esto permite optimizar rutas, tiempos de atención y recursos operativos.

Para esta actividad se dispone de dos vehículos tipo furgón NPR y cuatro operarios de recolección. La operación cuenta con dos vehículos operativos con sus respectivas tripulaciones, lo que permite atender simultáneamente la programación regular por zonas y las Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR), así como requerimientos especiales priorizados por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP).

El Vehículo Operativo No. 1 atiende la programación regular zonal, realizando intervenciones con una frecuencia de dos días por semana en cada zona, rotadas de manera secuencial para garantizar el control sanitario y la atención de puntos recurrentes.

Por su parte, el Vehículo Operativo No. 2 está destinado a la atención de PQR, contingencias operativas y solicitudes dinámicas en todas las zonas del Distrito Capital.

La operación también incluye actividades de corte y repique de árboles y recolección de material vegetal, para lo cual se dispone de un furgón NPR, dos operarios de recolección y dos operarios motosierristas.

Con estas acciones, la ciudad avanza en la recuperación de espacios afectados por el arrojo clandestino y la disposición inadecuada de residuos, fortaleciendo la limpieza, la salubridad y el uso adecuado del espacio público.

Si requieres hacer procesos de renovación de local, empresa, comercio, emprendimiento o de tu casa, de muebles u otros enseres, agenda con el operador de aseo para programar la recolección de los muebles viejos, colchones, otros elementos voluminosos y escombros en la puerta de tu negocio o comercio. Llama a la Línea 110.

En Bogotá cada semana hay ‘Ecopuntos’ que recorren las localidades. Se trata de cajas estacionarias en las que puedes hacer disposición gratis de muebles viejos, colchones, tejas, otros elementos voluminosos y escombros. Ingresa haciendo clic aquí y consulta la programación.

También puedes ayudar a reportar puntos críticos a través de los canales oficiales, para mantener los espacios públicos de Bogotá limpios, seguros y en condiciones dignas.