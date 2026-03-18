David Felipe Acosta Botina no fue víctima de ningún delito en Bogotá, decidió salir de forma voluntaria de la ciudad: Policía

Foto: Archivo de la Policía de Bogotá

La Policía de Bogotá informó en la tarde de este martes 17 de marzo de 2026, que logró ubicar a David Felipe Acosta Botina tras abandonar de manera voluntaria la capital. El joven de 27 años había sido reportado como desaparecido el pasado 1 de marzo, luego de salir de un casino en la Zona T, en la localidad de Chapinero. Según las autoridades, Acosta Botina no fue víctima de secuestro, extorsión, desaparición forzada o ‘paseo millonario’, como habían informado algunos medios de comunicación.

Según la Policía de Bogotá, investigadores de la SIJIN lograron establecer que el joven ingeniero de 27 años, salió de manera voluntaria de la ciudad el pasado 1 de marzo de 2026, sin avisar a sus familiares, que al no tener comunicación con él, reportaron ante las autoridades, su desaparición.

«La Policía una vez conoció la denuncia de la desaparición del señor David Felipe Acosta Botina, el 1 de marzo activó los mecanismos de búsqueda urgente por parte de la SIJIN. Dentro de la investigación se descarta que se tratara de un secuestro o paseo millonario. Se pudo establecer que el ciudadano tomó la decisión de salir de Bogotá bajo sus propios medios y voluntariamente», explicó el Brigadier General Giovanni Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá.

El Brigadier General Giovanni Cristancho indicó que David Felipe Acosta Botina, ni su familia fueron víctimas de hechos de extorsión o de otro delito, como fue informado por varios medios de comunicación.

«En este momento se encuentra fuera de la ciudad y enfatizamos que la familia nunca recibió llamadas extorsivas y siempre tuvo además el acompañamiento del Gaula de la Policía», enfatizó el comantante de la Policía de Bogotá.

Las indagaciones de las autoridades continúan y se busca esclarecer los motivos de su salida de Bogotá, así como el porqué durante más de dos semanas, no estableció comunicación con sus familiares, pese a existir reportes de su búsqueda en medios de comunicación y con amplia difusión en redes sociales.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.