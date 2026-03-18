Inician los pagos de marzo 2026 de Ingreso Mínimo Garantizado

Foto: Secretaría de Integración Social

La Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) inicia los pagos de marzo de la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), con una inversión superior a $28.000 millones, dirigida a los diferentes componentes de hogares y de personas.

En los componentes de hogares, los recursos llegan a más de 155.000 personas en pobreza extrema y a víctimas con pertenencia étnica, en particular, de la comunidad Jaidrúa del pueblo Emberá. A su vez, en los componentes de personas, los pagos benefician a más de 105.000 personas de los componentes de Jóvenes, Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Emberás.

Durante marzo, el Distrito destina más de $28.000 millones en transferencias monetarias, alcanzando así una inversión acumulada de más de $119.000 millones en lo corrido de 2026, como parte del compromiso de la Administración distrital con el bienestar y la reducción de la pobreza en Bogotá.

Distribución de pagos por componente

Componentes de hogares

Componentes de personas

*Una persona puede recibir más de una transferencia, de acuerdo con los componentes de la estrategia.

Los pagos se realizan de manera escalonada a través de las billeteras digitales Nequi, MOVII, DaviPlata, Dale! y Bancamía, así como mediante giro que puede retirarse en los puntos de Efecty. Todas las personas beneficiarias recibirán un mensaje de texto informando la disponibilidad del apoyo.

Además de ser un apoyo económico, estas transferencias también ayudan a que las personas manejen mejor su dinero. Con billeteras digitales y canales seguros, pueden recibir la plata de forma fácil y confiable, organizar sus gastos y tener más control sobre lo que reciben y en qué lo usan. Esto se ve especialmente en las mujeres, quienes representan el 83 % de las titulares de transferencias monetarias en marzo.