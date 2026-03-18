Bogotá instala moderna estación de monitoreo en el canal del humedal Córdoba de Suba
Foto: Acueducto de Bogotá.
Desde la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) se adelantan acciones estratégicas para proteger las fuentes hídricas de la capital. Mediante la integración de última tecnología, el Distrito contará con una nueva estación de monitoreo en el canal del humedal Córdoba.
Adriana Soto, secretaria de Ambiente, resaltó que esta innovación permitirá medir, en tiempo real, la calidad y cantidad de agua que fluye en el ecosistema. El dispositivo es ambientalmente sostenible debido a que funciona con paneles solares y reutiliza el agua lluvia para el mantenimiento de los equipos.
«Con esta estación también podremos anticipar riesgos de inundación o sequía, detectar posibles vertimientos contaminantes», expresó Soto.
¿Cuál es la importancia del humedal Córdoba?
De acuerdo al Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB), el humedal Córdoba cuenta con una variedad de flora terrestre, destacándose individuos nativos de caucho tequendama (Ficus tequendamae), Aliso (Alnus acuminata), Arrayán (Myrcianthes leucoxyla). También, hay presencia de especies exóticas como: Pasto kikuyo (Pennisetum clandestinum), Pino (Pinus sp.), Eucalipto (Eucalyptus globulus) y Ciprés (Cupressus lusitánica). El espejo de agua cuenta con Botoncillo (Bidens laevis), Junco (Juncus effusus) y Enea (Typha angustifolia).
Esta área aporta a la fauna natural de Bogotá con anfibios de rana sabanera (Dendropsophus labialis), reptiles de culebra sabanera (Atractus crassicaudatus) y mamíferos de curí (Cavia anolaimae), colibríes (Lesbia nuna), atrapamoscas (Mecocerculus leucophrys), chirlobirlo (Sturnella magna) y gorrión de bosque (Buarremon torquatus).