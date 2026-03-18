Distrito despliega medidas de protección a canina por presunto abuso sexual en Usme

Foto: Fundación Refugio Canino

Tras recibir un reporte por una proteccionista, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) acudió al lugar para proteger los derechos de la víctima. El caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y se espera el avance de las investigaciones para determinar posibles responsabilidades.

Actualmente, el equipo médico del IDPYBA realiza una evaluación completa de la canina a fin de recolectar suficiente material probatorio que respalde la denuncia por presunto abuso.

El Instituto asumirá la representación del animal a través de su Oficina Jurídica. Con esto, el Distrito busca proteger la integridad de la víctima, aportar evidencias necesarias para aclarar lo ocurrido y asegurar que la persona señalada responda ante la justicia.

Estas acciones de protección se dan en el marco de un trabajo articulado de la Administración Distrital con el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA).

El IDPYBA reconoce la labor que cumple cada proteccionista en Bogotá. Gracias a su vigilancia es posible activar rutas de atención inmediata con respuesta oportuna de las autoridades.

Recuerda, denunciar a tiempo salva vidas

Para reportar cualquier vulneración a los derechos de los animales, puedes recurrir a alguno de estos canales de comunicación