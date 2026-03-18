Conozca las marchas y manifestaciones previstas en Bogotá del 19 al 22 de marzo

Foto: Secretaría Distrital de Gobierno.

Entre el jueves 19 y el domingo 22 de marzo de 2026, se tienen previstas varias manifestaciones, marchas , movilizaciones plantones y eventos culturales con reivindicaciones sociales en distintas localidades de Bogotá. Debido a estas manifestaciones se pueden registrar afectaciones en la movilidad e impactos en la operación de rutas TransMiZonales y troncales de TransMilenio. ¡Conoce aquí los detalles y planifica tus recorridos!

Las jornadas incluyen actividades convocadas por organizaciones sociales, colectivos ciudadanos y sindicatos. Algunas de estas movilizaciones o manifestaciones se concentrarán en zonas de alta afluencia de las localidades de Engativá, Fontibón y Teusaquillo.

La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) acompañará estas jornadas a través de sus equipos de gestoras y gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos, con el objetivo de garantizar el derecho a la protesta pacífica, promover el diálogo ciudadano y fomentar la convivencia en el espacio público.

Mantente informado sobre los cierres y desvíos, así como las novedades en materia de movilidad, a través de Portal Bogotá, ingresando a https://bogota.gov.co/tag/marchas.

Conoce la agenda de movilizaciones y marchas en Bogotá previstas entre el 19 y el 22 de marzo de 2026

Jueves 19 de marzo de 2026

3:30 p. m. a 6:00 p. m. Plantón: The Humane League – Open Wing Alliance. Punto de concentración: Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. – Puerta 6, Piso 2 en zona de salidas Internacionales y Check-in). Localidad de Fontibón

Destino: No informado.

Tipo de actividad: Plantón.

Viernes 20 de marzo de 2026

8:00 a. m. a 9:00 a. m. Evento cultural con reivindicaciones: Acto simbólico Asociación Heroínas de la Fuerza Pública. Punto de concentración: Monumento a los Héroes Caídos en Combate en la calle 26 con carrera 57. Localidad de Teusaquillo

Destino: No informado.

Tipo de actividad: Evento cultural con reivindicaciones.

Sábado 21 de marzo de 2026

No se tienen previstas manifestaciones, marchas , movilizaciones plantones para este día, según información de la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG).

Domingo 22 de marzo de 2026

10:00 a. m. Marcha: Movilización Nacional en Defensa del Agua – “¡Defender el humedal nos une!” Punto de concentración: Plazoleta del Centro Comercial Gran Estación en la calle 26 con carrera 62. Localidad de Teusaquillo.

Destino: No informado

Tipo de actividad: Marcha o movilización.

Recomendaciones para la ciudadanía

Planifica tus desplazamientos teniendo en cuenta posibles desvíos o cierres viales.

Si participas en alguna movilización, hazlo de forma pacífica, respetuosa y sin afectar los derechos de otras personas.

En Bogotá se reafirma el compromiso con el diálogo, la convivencia pacífica y el respeto por el derecho a la protesta, siempre en el marco del uso adecuado y autorizado del espacio público.