-Dólar TRM: $3,704.17 (vigente 19 de marzo)

-Euro $ 4,264.10

-Bitcoin US$ 71,365,30

Tasa de Interés

-DTF: 9,82%

-UVR: $ 403,45

-Tasa de Usura 25,52%

-Café US$ 3,39

-Petróleo Brent US$ 99,75

-Oro-Compra Banco de la República $ 590.418,20