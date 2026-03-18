Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el miércoles marzo 18, 2026 -Dólar TRM: $3,704.17 (vigente 19 de marzo) -Euro $ 4,264.10 -Bitcoin US$ 71,365,30 Tasa de Interés -DTF: 9,82% -UVR: $ 403,45 -Tasa de Usura 25,52% -Café US$ 3,39 -Petróleo Brent US$ 99,75 -Oro-Compra Banco de la República $ 590.418,20 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorInician los pagos de marzo 2026 de Ingreso Mínimo Garantizado Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este jueves 19 de marzo de 2026 No pueden circular placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0; taxis 9 y 0 También podría gustarte Atlántico Un hombre amenazó con degollar a su propio bebé y luego lo usó como escudo humano Iván Briceño domingo enero 3, 2021 Nacional Gobierno presenta avances en el proceso de reincorporación de excombatientes Giovanni Alarcón M. viernes agosto 2, 2019 Economía Presidente Santos anuncia medidas para dar impulso la industria automotriz Camilo Gonzalez miércoles julio 10, 2013 Nacional Experto europeo asesora a aprendices en agricultura de precisión Giovanni Alarcón M. miércoles abril 10, 2019