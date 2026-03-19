Cortes de luz este viernes 20 de marzo de 2026 en Bogotá, Soacha y Zipaquirá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este viernes 20 de marzo de 2026 en sectores de la capital de la República y de los munipios de Soacha y Zipaquirá, Cundinamarca.

Localidad de Antonio Nariño

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:45 p. m. De la calle 16 Sur a calle 19 Sur entre carrera 31 a carrera 33 – Barrio La Fragua.

Localidad de Bosa

Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 60 Sur a calle 62 Sur entre carrera 102 a carrera 104 – Barrio Las Margaritas.

Desde las 7:45 a. m. hasta las 4:45 p. m. De la carrera 76 a carrera 78 entre calle 85 Sur a calle 87 Sur – Barrio San Diego Bosa.

Localidad de Chapinero

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 44 a calle 49 entre carrera 12 a carrera 15 – Barrio Marly.

Localidad de Ciudad Bolívar

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Vereda Mochuelo Alto – Barrio Mochuelo Alto Rural.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 66 Sur a calle 68 Sur entre carrera 17 a carrera 19 – Barrio Sumapaz.

Localidad de Kennedy

Desde las 7:15 a. m. hasta las 5:45 p. m. De la calle 4 Sur a calle 6 Sur entre carrera 86 a carrera 88 – Barrio Patio Bonito.

Desde las 2:00 p. m. hasta las 5:45 p. m. De la carrera 85 a carrera 87 entre calle 5 a calle 7 – Barrio Tintalá.

Localidad de Puente Aranda

Desde las 7:15 a. m. hasta las 4:15 p. m. De la calle 9 a calle 11 entre carrera 66 a carrera 68 – Barrio Salazar Gómez.

Localidad de Suba

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m. De la calle 94 a calle 96 entre carrera 67 a carrera 69 – Barrio Julio Flórez.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 110 a carrera 112 entre calle 138 a calle 140 – Barrio Puerta del Sol.

Localidad de Teusaquillo

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 44 a carrera 47 entre calle 57 a calle 64 – Barrio Nicolás de Federmán.

Localidad de Usaquén

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 13 a carrera 15 entre calle 117 a calle 119 – Barrio Santa Bárbara Central.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 112 a calle 115 entre carrera 2 a carrera 4 – Barrio Usaquén.

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Municipios aledaños a Bogotá

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Soacha – Comuna 2, Cundinamarca

Desde las 8:30 a. m. hasta las 2:30 p. m. De la carrera 8 a carrera 10 entre calle 14 Sur a calle 16 Sur – Barrio Centro.

Desde las 8:30 a. m. hasta las 2:30 p. m. De la calle 16 a calle 19 entre carrera 7 a carrera 9 – Barrio Santa Helena.

Desde las 8:30 a. m. hasta las 2:30 p. m. De la calle 16 a calle 18 entre carrera 7 a carrera 9 – Barrio Urbanización Villa Esperanza Centro.

Zipaquirá, Cundinamarca

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m. De la carrera 10 a carrera 14 entre calle 2 a calle 14.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.