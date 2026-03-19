Intervención de cultivo ilegal en el río Bogotá: se captaba agua irregular en Sesquilé

Foto: CAR

En cumplimiento de sus acciones de vigilancia y control, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) puso freno a las afectaciones generadas por un cultivo de papa ubicado en la vereda Espigas, en el municipio de Sesquilé, al tiempo que impuso una medida preventiva por afectación al recurso hídrico.

Durante la visita técnica, profesionales de la dirección regional Almeidas y Guatavita de la CAR observaron que en el predio discurren las quebradas Del Pueblo y El Cajón, en sentido oriente-occidente, de las cuales se surte el acueducto veredal de Boitiva, y de las cuales se estaría haciendo uso sin el debido permiso.

Adicionalmente, al validar la respectiva cartografía del lugar, se pudo determinar que más del 50 % del cultivo de papa se encuentra en zona de bosque forestal protector de fuente hídrica.

Cabe resaltar que, según la Resolución 138 de 2014 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta del Río Bogotá, exige acciones de conservación de sus coberturas naturales, del paisaje agropecuario y forestal característico de la Sabana de Bogotá y del recurso hídrico superficial y subterráneo, así como establecer y mantener la conectividad de los mismos.

“Nuestro informe técnico nos permite concluir que existe captación ilegal de fuente hídrica, sin permiso ambiental y que la zona cultivada se localiza dentro de la Reserva Forestal Protectora Productora – Cuenca Alta del Río Bogotá”, afirmó el director regional de Almeidas y Guatavita, Josué Camacho.

Como autoridad ambiental, la CAR invita a la ciudadanía a denunciar este tipo de prácticas que ponen en riesgo la disponibilidad del recurso vital y a acatar la normatividad vigente.