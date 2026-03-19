Gobierno Distrital entregó el subsidio 1.000 de mejoramiento de vivienda

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

En la mañana de este miércoles en el barrio Alfonso López, localidad de Usme, la administración del alcalde Carlos Fernando Galán alcanzó un hito clave en su política de vivienda: la asignación del subsidio número 1.000 de mejoramiento de vivienda, un paso más en la transformación de las condiciones de vida de familias que por años han construido sus hogares con esfuerzo propio.

“Estoy con doña Gladys y John y Angélica, sus hijos, ellos ya fueron beneficiarios del programa de mejoramiento de vivienda de la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del cual les cambiamos la cocina, el cielo raso, los baños, el estuco y la pintura de la sala, el comedor y las habitaciones”, detalló el mandatario.

La entrega formal de mejoramientos de vivienda ya terminados en hogares como el de María Gladys Bello asegura que ella y su familia, a partir de hoy, tengan un espacio más adecuado y cómodo para su vida diaria, y es que gracias a estas intervenciones que hacen parte del Plan de Vivienda Mi Casa en Bogotá, se está reduciendo el déficit cualitativo de vivienda en la ciudad.

“Con este programa estamos apoyando a las familias que construyeron sus propias viviendas, que es la historia de muchísimos bogotanos, apoyamos el mejoramiento de sus viviendas y entornos. Y hoy tenemos otra buena noticia: asignamos el subsidio de mejoramiento 1.000, además este año llegaremos a 3.000 más para completar 4.000 subsidios de mejoramiento de vivienda” anunció el alcalde Mayor.

La feliz noticia que cambiará la vida de una nueva familia bogotana en su propia casa, al transformar su vivienda en un hogar seguro, confortable y funcional, fue notificada por el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán; la secretaria del Hábitat, Vanessa Velasco; y el director de la Caja de Vivienda Popular, Juan Carlos Fernández; a Cleofelina Santamaría Triana.

Al respecto, la secretaria del Hábitat, Vanessa Velasco, dijo: “Este subsidio no es solo una cifra: representa la posibilidad real de vivir mejor, con dignidad, seguridad y bienestar”.

La vivienda de Cleofelina tendrá arreglo de pisos, baños, cocina y mejoramiento en las paredes de cuartos y sala, espacios esenciales para su vida cotidiana; al igual que la casa de Martha Lucía Gómez Alonso, quien expresó: “Esta es una sorpresa muy grande, porque en septiembre (del 2025) pasamos papeles, nos llamaron a la feria de octubre, hicimos papeles y hoy empiezan la obra”.

El programa de mejoramiento de vivienda Mejora Tu Casa es liderado por la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) y la Caja de Vivienda Popular (CVP) y se desarrolla en seis localidades de Bogotá: San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa y Suba.

Entornos que se transforman

La jornada también incluyó acciones de recuperación del parque El Progreso, donde la comunidad, entidades distritales y aliados privados adelantaron actividades de limpieza, siembra, pintura, adecuación de elementos deportivos y apropiación del espacio público.

Este componente busca fortalecer no solo las viviendas, sino también los entornos donde viven las familias, promoviendo espacios seguros, activos y construidos colectivamente.