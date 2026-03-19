Defensoría lidera seguimiento a Mesa por la Vida con Nueva EPS ante falta de avances

–La Defensoría del Pueblo realizó una reunión de seguimiento con representantes de asociaciones de usuarios y pacientes de alto costo del sistema de salud, con el fin de evaluar los avances de la Mesa por la Vida con Nueva EPS.

Durante el encuentro, los voceros de pacientes presentaron un balance del proceso y manifestaron su preocupación por la falta de resultados. Señalaron que persisten dificultades en la garantía efectiva del derecho a la salud, especialmente en el acceso oportuno a medicamentos y la continuidad de los servicios.

Ante este panorama, los usuarios propusieron ajustar la metodología de trabajo de la mesa, buscando un seguimiento más riguroso a los compromisos y evitando el desgaste en espacios sin resultados concretos. En ese sentido, solicitaron que las próximas reuniones se realicen en la Defensoría del Pueblo, con la participación de entidades de vigilancia y control como la Procuraduría, la Contraloría y la Superintendencia de Salud Ad hoc.

El objetivo central es fortalecer la articulación institucional y avanzar en soluciones frente a temas prioritarios como la eficiencia en la entrega de medicamentos en todo el territorio nacional y la garantía en la prestación de servicios dentro de la red de prestadores.

Pese a las dificultades señaladas, los participantes coincidieron en la importancia de mantener estos espacios de diálogo para seguir insistiendo en mejoras en la gestión y garantizar canales de comunicación abiertos entre usuarios e instituciones.