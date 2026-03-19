Convocatoria abierta para operadores del servicio de Cuidado Transitorio Día Noche en Bogotá

Foto: Secretaría de Integración Social

La Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) abrió la convocatoria dirigida a Entidades sin Ánimo de Lucro (ESAL) interesadas en operar el servicio de Cuidado Transitorio Día?Noche durante el 2026. Las organizaciones podrán presentar sus ofertas a través de la plataforma SECOP II dentro del proceso competitivo SDIS?DCT092?002?2026.

Este proceso busca suscribir nuevos Convenios de Asociación para brindar atención integral a personas mayores de 60 años en riesgo o situación de habitabilidad en calle en Bogotá. El servicio incluye alojamiento, alimentación, aseo personal y actividades orientadas al autocuidado, la dignificación, el ejercicio de derechos, la promoción de la autonomía y el envejecimiento activo.

Fechas clave de la convocatoria

Presentación de ofertas: hasta el 25 de marzo de 2026 a las 9:00 a.m.

hasta el 25 de marzo de 2026 a las 9:00 a.m. Plazo para presentar observaciones: del 11 al 13 de marzo de 2026

del 11 al 13 de marzo de 2026 Publicación de adendas: hasta el 19 de marzo de 2026 a las 7:00 p.m.

hasta el 19 de marzo de 2026 a las 7:00 p.m. Publicación de evaluaciones: 1 de abril de 2026

1 de abril de 2026 Período de subsanaciones: del 10 al 14 de abril de 2026

del 10 al 14 de abril de 2026 Publicación de la evaluación definitiva: 15 de abril de 2026

¿Cómo participar?

Las Entidades sin Ánimo de Lucro (ESAL) interesadas pueden consultar la Invitación Pública, el Estudio Previo y los Anexos Técnicos directamente en la plataforma SECOP II, en el proceso SDIS?DCT092?002?2026. Toda la información está disponible en el siguiente enlace: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10112694&isFromPublicArea=True&isModal=False