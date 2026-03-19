El Pentágono solicita más de 200 mil millones de dólares para continuar la guerra contra Irán

–(Imagen portaviones Abraham Lincoln- @CENTCOM). El Pentágono pidió a la Casa Blanca que apruebe una solicitud de más de 200.000 millones de dólares para poder seguir con la guerra en Irán, informó The Washington Post citando a un alto funcionario de la Administración familiarizado con el asunto.

De acuerdo con el artículo, el dinero se destinaría a la producción de armamento crítico utilizado por las fuerzas estadounidenses e israelíes para «atacar miles de objetivos en las últimas tres semanas». Sin embargo, se precisa que los legisladores que se oponen al conflicto seguramente se posicionarían en contra de la asignación de fondos.

Algunos funcionarios de la Casa Blanca consideran que el Pentágono —que ya ha presentado varias propuestas de financiación diferentes en las últimas dos semanas— tiene pocas posibilidades reales de que su solicitud sea aprobada por el Congreso. Aún no está claro cuánto dinero finalmente la Casa Blanca decidirá pedir a los legisladores, pero es muy posible que la iniciativa —liderada por el subsecretario de Defensa, Steven Feinberg— desate una fuerte «batalla política» en el Congreso debido al escaso apoyo público y las duras críticas de los demócratas.

«Hemos realizado algunas estimaciones de los costos de la guerra basándonos en los datos limitados disponibles, pero existe una enorme incertidumbre y el Congreso quiere saber cuál será el costo final», declaró Mark Cancian, asesor principal del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, con sede en Washington. «Si la Administración solicita más fondos, se desatará una gran batalla política, ya que todo el sentimiento antibelicista se centrará en esa petición», resumió el experto.

La semana pasada, el Pentágono declaró que EE.UU. gastó alrededor de 11.300 millones de dólares en tan solo una semana de su agresión contra Irán. Mientras, un asesor económico de Donald Trump, Kevin Hassett, cifró ese gasto en 12.000 millones de dólares.

Sin embargo, esas cifras palidecen en comparación con las estimaciones ofrecidas a The Intercept por expertos en costes bélicos, legisladores familiarizados con el presupuesto del Departamento de Guerra y funcionarios del Gobierno estadounidense informados sobre la operación ‘Furia Épica’.

Las fuentes indicaron que el conflicto está costando actualmente a Washington entre 1.000 y 2.000 millones de dólares diarios, o aproximadamente de 11.500 a 23.000 dólares por segundo. El costo podría ascender a un cuarto de billón de dólares o más en los próximos meses. (Información RT).