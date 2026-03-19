Precios del petróleo y del gas siguen creciendo en medio de ataques contra instalaciones energéticas en Oriente Medio

–(Captura de video). El precio del crudo Brent subió este jueves, alcanzando los 112,24 dólares por barril en medio de los ataques contra instalaciones energéticas en Oriente Medio. Posteriormente, su coste superó 113 dólares por barril.

Al mismo tiempo, el petróleo intermedio de Texas (WTI) también experimentó un auge, situándose en 96,52 dólares por barril, mientras que el crudo Murban subió hasta los 116, 77 dólares por barril.

El alza se produjo tras los ataques aéreos de EE.UU. e Israel contra el yacimiento de gas South Pars en Irán este miércoles, que reavivaron los temores de una nueva crisis energética de larga duración.

South Pars es el segmento iraní del yacimiento de gas natural más grande del mundo, compartido con Catar al otro lado del Golfo. Tras el ataque, varios tramos fueron puestos fuera de servicio para controlar el incendio y evitar la propagación del fuego. Actualmente, la situación sobre el terreno está bajo control.

?? | El Ministerio del Interior de Qatar confirmó que continúa “lidiando con un incendio en la zona industrial de Ras Laffan”. ?? Se trata del mayor centro del mundo para la producción y exportación de gas natural licuado (GNL).

pic.twitter.com/MKaVPyheFl — Mundo en Conflicto ? (@MundoEConflicto) March 19, 2026

Precios del gas en la región subieron hasta los 70,7 euros por MWh.

Los precios del gas natural en Europa se dispararon tras los ataques a la infraestructura energética en Oriente Medio realizados este miércoles y jueves. Los futuros de gas subieron hasta un 35 %, informa Bloomberg.

Según Financial Times, los precios del gas en la región subieron hasta los 70,7 euros por MWh, los más altos desde que comenzó el conflicto en Medio Oriente.

Varias secciones del yacimiento de gas South Pars —el más grande del mundo— fueron cerradas en Irán este miércoles tras bombardeos de Estados Unidos e Israel. Los tramos en cuestión fueron puestos fuera de servicio para controlar el incendio y evitar la propagación del fuego.

En este contexto, Teherán instó a ciudadanos y trabajadores a alejarse de varias refinerías y complejos petroquímicos en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Catar, al advertir que esas instalaciones se han convertido en «objetivos directos y legítimos» que serán atacados en las próximas horas.

Como resultado, Irán lanzó en la noche del 18 al 19 de marzo una masiva oleada de ataques que tuvo como objetivo, según Teherán, «instalaciones petroleras vinculadas a EE.UU.» en Oriente Medio. Fueron atacadas una planta de producción de gas natural licuado en Baréin, varias instalaciones de gas natural licuado (GNL) en Catar e instalaciones energéticas de Arabia Saudita, entre otros.

La empresa estatal de energía de Catar, QatarEnergy, afirmó que ataques con misiles iraníes han alcanzado varias instalaciones de GNL, provocando grandes incendios y daños considerables. «Además del ataque anterior perpetrado el miércoles 18 de marzo de 2026 contra la ciudad industrial de Ras Laffan, que provocó daños importantes en la planta de GNL de Pearl, QatarEnergy confirma que, en la madrugada del jueves 19 de marzo de 2026, varias de sus instalaciones de gas natural licuado (GNL) fueron objeto de ataques con misiles, lo que provocó incendios de gran magnitud y daños adicionales considerables», reza el comunicado en X. (Información RT).