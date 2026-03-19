Llega a Cuba la primera avanzada del convoy humanitario ‘Nuestra América’

–La primera «avanzada» del convoy humanitario ‘Nuestra América’, llegó a Cuba, informó el presidente de la isla, Miguel Díaz-Canel. Se trata de una iniciativa impulsada por movimientos sociales, activistas y militantes revolucionarios de distintos puntos del orbe para ayudar a la isla a mitigar los efectos del bloqueo estadounidense, agravados desde diciembre pasado con un veto al crudo y a los combustibles.

«Ya está en Cuba una avanzada de los grupos y personas solidarias de muchas partes del mundo, unidos en el convoy ‘Nuestra América’. Traen cargas de ayuda contra el intento de asfixiarnos. Bienvenida una vez más la ternura de los pueblos. La solidaridad siempre retorna a quienes la practican sin otro interés que el bienestar humano. Gracias», se lee en un post difundido por el mandatario en sus redes sociales.

Ya está en #Cuba una avanzada de los grupos y personas solidarias de muchas partes del mundo, unidos en el #ConvoyNuestraAmérica. Traen cargas de ayuda contra el intento de asfixiarnos. Bienvenida una vez más "la ternura de los pueblos". La solidaridad siempre retorna a… pic.twitter.com/wL803Xm7c5 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) March 18, 2026

En la página oficial del convoy se apunta que la mayor parte de la carga y de las personas arribará a la nación antillana el venidero 21 de marzo, cuando se celebrará un acto público de solidaridad con el pueblo cubano en el emblemático Malecón de La Habana.

«Nos estamos movilizando hacia Cuba, llevando ayuda humanitaria crítica para su pueblo. La Administración Trump está asfixiando a la isla, cortando el suministro de combustible, los vuelos e insumos esenciales para la supervivencia», alegan los internacionalistas, quienes apelaron a declaraciones públicas tanto del mandatario estadounidense como de expertos de la ONU para advertir sobre el riesgo que se cierne sobre la población local.

En la víspera, Díaz-Canel denunció nuevamente que desde Washington «pretenden y anuncian planes para adueñarse del país, de sus recursos, de las propiedades y hasta de la misma economía que buscan asfixiar» para conseguir la rendición del país caribeño por medio de «una feroz guerra económica» que supone «un castigo colectivo» para todos los cubanos.

El último eslabón de esa escalera de agresiones sería el derrocamiento «por la fuerza» de su orden constitucional, en procura de tomar así el control de Cuba, como ha declarado públicamente Trump, que el pasado lunes dijo a los medios que tendría «el honor de tomar Cuba» y que eventualmente podría hacer con esa república soberana lo que quisiera. (Información RT).