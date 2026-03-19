Boxeadores del Equipo Bogotá aseguraron cupo para los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Foto: Confederación Panamericana de Boxeo.

Camila Camilo, Johan Caicedo y Alexander Rangel representantes del Equipo Bogotá, brillaron en el Torneo Clasificatorio de Guadalajara, México. Con su destacado rendimiento clasificaron a los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se disputarán en República Dominicana del 24 de julio al 8 de agosto de 2026.

Los deportistas regresan a Bogotá con dos medallas de oro y una plata. Alcanzar el podio les permitirá iniciar su fase de preparación en la competición regional más antigua reconocida por el Comité Olímpico Internacional.

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