Boxeadores del Equipo Bogotá aseguraron cupo para los Juegos Centroamericanos y del Caribe
Foto: Confederación Panamericana de Boxeo.
Camila Camilo, Johan Caicedo y Alexander Rangel representantes del Equipo Bogotá, brillaron en el Torneo Clasificatorio de Guadalajara, México. Con su destacado rendimiento clasificaron a los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se disputarán en República Dominicana del 24 de julio al 8 de agosto de 2026.
Los deportistas regresan a Bogotá con dos medallas de oro y una plata. Alcanzar el podio les permitirá iniciar su fase de preparación en la competición regional más antigua reconocida por el Comité Olímpico Internacional.
Resultados por categoría
- Camila Camilo obtuvo medalla de oro en los 60 kilogramos, seguida de Krisandy Ríos de Venezuela (plata) y la mexicana Paula Hernández (bronce).
- En los 90 kilogramos el primer lugar (oro) fue para Johan Caicedo. El cubano Julio De la Cruz terminó en el segundo puesto (plata), y cerró el medallero Emilio Molina, de México (bronce).
- Alexander Rangel fue subcampeón (plata) en los 70 kilogramos, y se enfrentó al cubano Yusnier Sorzano (oro) y el mexicano Avel Álvarez (bronce).