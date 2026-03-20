Así avanza el proceso de restauración por incendios forestales de 2024

Foto: Secretaría Distrital de Ambiente – SDA.

La Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) dio a conocer que son cerca de 5.8 millones de metros cuadrados de los Cerros Orientales que se encuentran en etapa de rehabilitación.

Esta fuente de vida y biodiversidad sufrió por los incendios forestales de 2024, los cuales consumieron cientos de especies vegetales que eran fuente de vida en la ciudad. La Administración distrital trazó esta hoja de ruta para recuperar los Cerros y mitigar el cambio climático.

Estas intervenciones permiten reducir la vulnerabilidad de incendios en época de sequías, además de reducir el riesgo de deslizamientos en temporada de lluvia. También permite reducir el riesgo de posibles derrumbes o deslizamientos que puedan afectar a familias asentadas cerca de la franja de los Cerros.

La restauración en la administración Galán es una realidad. Así lo dio a conocer la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) a través de su red social Instagram.

Recomendaciones para el cuidado de los Cerros Orientales