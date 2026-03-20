    • Bogotá Cundinamarca

    Cortes de luz este sábado 21 de marzo de 2026 en Bogotá y Cota

    Ariel Cabrera Publicado el

    –(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este sábado 21 de marzo de 2026 en sectores de la capital de la República y en el municipio de Cota, Cundinamarca.

    Localidad de Puente Aranda

    Barrio Pensilvania. De la carrera 33 a la carrera 35 entre la calle 9 a la calle 11. Desde las 8:30 a. m. hasta las 4:00 p. m.


    Municipios aledaños a Bogotá

    Cota, Cundinamarca

    Vereda Siberia. Desde las 9:00 a. m. hasta la 1:00 p. m.

    Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

    -Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
    -Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
    -Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
    -Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
    -En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.

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