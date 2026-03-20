Así puede llegar o salir del Festival Estéreo Picnic 2026 en transporte público

Foto: TransMilenio.

TransMilenio continúa facilitando la llegada y el regreso a casa de los asistentes a los grandes eventos en Bogotá, esta vez en las tres jornadas del Festival Estéreo Picnic 2026 (FEP) en el parque Metropolitano Simón Bolívar, el viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de marzo.Ten en cuenta la información que aquí te presentamos para que programes tu viaje.

Llega al Festival Estéreo Picnic 2026 con TransMilenio

Nuestra comunidad usuaria cuenta con 33 servicios o rutas TransMiZonales con paraderos ubicados en la avenida 68, calle 53 y calle 63.

Entre tanto, TransMilenio ofrece 14 servicios troncales en su horario habitual que paran en las estaciones cercanas al parque Simón Bolívar: en la avenida NQS o carrera 30 en la estación Movistar Arena y en la avenida El Dorado o calle 26, en las estaciones Salitre El Greco – Vive Claro y CAN – British Council.

“Este año, TransMi continúa su propósito de acompañar a la ciudadanía en su llegada y salida de grandes eventos a precios justos y de manera eficiente. Invitamos a los asistentes al Festival Estéreo Picnic 2026 (FEP) a usar el transporte público y a disfrutar de nuestro servicio de calidad”, dijo la gerente de TransMilenio, María Fernanda Ortiz.

Regresa a casa gracias a la operación especial de TransMilenio:

Rutas TransMiZonales prestarán servicios especiales con las siguientes tres rutas: UNICENTRO, SEPTIMAZO y AV. 1 DE MAYO, que iniciarán su recorrido desde la calle 53 con carrera 66A (costado sur del parque):

¡Toma nota!

De acuerdo con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), durante el 20, 21 y 22 de marzo, se presentarán cierres viales en la calle 63 y la avenida carrera 60, así como la no disponibilidad del servicio de parqueaderos, por lo que se recomienda a los usuarios prever sus desplazamientos y optar por medios alternativos de acceso.