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    Bogotá

    Este sábado 21 de marzo, participe en una nueva jornada de adopción de mascotas en Bogotá

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    perro labrador durmiendoFoto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

    Conoce a tu nuevo mejor amigo este sábado 21 de marzo de 2026 en la tienda Animal´s La Esperanza, en el barrio Modelia de localidad de Fontibón al occidente de Bogotá. En esta jornada podrás conocer la historia de cinco perros rehabilitados rehabilitados por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) que esperan una segunda oportunidad. Participa de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

    ¡Con tu decisión puedes cambiar el destino de estos sobrevivientes a casos maltrato, abandono e indiferencia! Súmate a esta nueva jornada que fomenta la adopción responsable en Bogotá. El IDPYBA cuenta con un equipo de funcionarios para guiar, orientar y apoyar en la búsqueda del animal de compañía ideal de las personas participantes.

    Conoce detalles de esta cita y encuentra un animal de compañía en Bogotá en la siguiente publicación en la red social Instagram:

    Ten en cuenta los requisitos para adoptar perros y gatos en Bogotá con el IDPYBA

    1. Toda la familia debe estar completamente segura de la decisión, pues adoptar es un compromiso para toda la vida. Es fundamental contar con tiempo, recursos, amor, paciencia y mucha responsabilidad para acompañar el proceso de adaptación del nuevo integrante del hogar.
    2. La persona que realice el proceso de adopción debe ser mayor de edad y llevar fotocopia de su cédula, de un recibo de servicio público y fotos o videos del lugar donde vivirá el animal de compañía.
    3. Se recomienda contar con tiempo disponible para conocer al nuevo miembro de la familia, para participar en la entrevista con el equipo de adopciones, diligenciar los documentos y escuchar las recomendaciones a nivel comportamental.
    4. En caso de adoptar un gato, lleva el guacal o morral especial, no se permite la entrega en cajas, mochilas, bolsas o elementos improvisados.
    5. En caso de adoptar un perro, lleva consigo correa y pechera y si es un animal de manejo especial, necesitarás un bozal y tener experiencia en su cuidado.

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