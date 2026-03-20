Este sábado 21 de marzo, participe en una nueva jornada de adopción de mascotas en Bogotá

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

Conoce a tu nuevo mejor amigo este sábado 21 de marzo de 2026 en la tienda Animal´s La Esperanza, en el barrio Modelia de localidad de Fontibón al occidente de Bogotá. En esta jornada podrás conocer la historia de cinco perros rehabilitados rehabilitados por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) que esperan una segunda oportunidad. Participa de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

¡Con tu decisión puedes cambiar el destino de estos sobrevivientes a casos maltrato, abandono e indiferencia! Súmate a esta nueva jornada que fomenta la adopción responsable en Bogotá. El IDPYBA cuenta con un equipo de funcionarios para guiar, orientar y apoyar en la búsqueda del animal de compañía ideal de las personas participantes.

Conoce detalles de esta cita y encuentra un animal de compañía en Bogotá en la siguiente publicación en la red social Instagram:

Ten en cuenta los requisitos para adoptar perros y gatos en Bogotá con el IDPYBA