Este sábado 21 de marzo, participe en una nueva jornada de adopción de mascotas en Bogotá
Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.
Conoce a tu nuevo mejor amigo este sábado 21 de marzo de 2026 en la tienda Animal´s La Esperanza, en el barrio Modelia de localidad de Fontibón al occidente de Bogotá. En esta jornada podrás conocer la historia de cinco perros rehabilitados rehabilitados por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) que esperan una segunda oportunidad. Participa de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.
¡Con tu decisión puedes cambiar el destino de estos sobrevivientes a casos maltrato, abandono e indiferencia! Súmate a esta nueva jornada que fomenta la adopción responsable en Bogotá. El IDPYBA cuenta con un equipo de funcionarios para guiar, orientar y apoyar en la búsqueda del animal de compañía ideal de las personas participantes.
Conoce detalles de esta cita y encuentra un animal de compañía en Bogotá en la siguiente publicación en la red social Instagram:
Ten en cuenta los requisitos para adoptar perros y gatos en Bogotá con el IDPYBA
- Toda la familia debe estar completamente segura de la decisión, pues adoptar es un compromiso para toda la vida. Es fundamental contar con tiempo, recursos, amor, paciencia y mucha responsabilidad para acompañar el proceso de adaptación del nuevo integrante del hogar.
- La persona que realice el proceso de adopción debe ser mayor de edad y llevar fotocopia de su cédula, de un recibo de servicio público y fotos o videos del lugar donde vivirá el animal de compañía.
- Se recomienda contar con tiempo disponible para conocer al nuevo miembro de la familia, para participar en la entrevista con el equipo de adopciones, diligenciar los documentos y escuchar las recomendaciones a nivel comportamental.
- En caso de adoptar un gato, lleva el guacal o morral especial, no se permite la entrega en cajas, mochilas, bolsas o elementos improvisados.
- En caso de adoptar un perro, lleva consigo correa y pechera y si es un animal de manejo especial, necesitarás un bozal y tener experiencia en su cuidado.