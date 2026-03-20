Gobiernos árabes indignados con Israel por ataque al mayor yacimiento de gas del mundo; Trump afirma que le dijo a Netanyahu: ‘No lo hagas’

–(Captura de video). Varios gobiernos árabes expresaron indignación por el ataque israelí contra South Pars, el mayor yacimiento de gas del mundo que Irán comparte con Catar, y frustración ante la incapacidad de Donald Trump para evitarlo, según fuentes citadas por The Wall Street Journal.

Consideran que la ofensiva, seguida por misiles iraníes contra la planta de gas de Ras Laffan en Catar y un bombardeo sobre Riad, cuyos restos cayeron cerca de una refinería, abre la puerta a más ataques de ‘ojo por ojo’ contra instalaciones de petróleo y gas en toda la región y ha puesto una diana sobre sus propias infraestructuras.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, confirmó este jueves que habló con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sobre los ataques contra yacimientos petroleros y gasíferos en Irán, y aseguró;

«Le dije: ‘No lo hagas’. Y él [Netanyahu] respondió: ‘Lo haremos’. No lo discutimos. Somos independientes», sostuvo.

JUST IN: ???? Israel bombs Iran's South Pars, the world's largest natural gas field pic.twitter.com/RsNcfwvEDG — BRICS News (@BRICSinfo) March 18, 2026

Durante una reunión celebrada en la Casa Blanca, el mandatario explicó que, aunque la coordinación entre ambos Gobiernos es estrecha y «se llevan muy bien», en algunas ocasiones Netanyahu toma decisiones con las que él no está de acuerdo y subrayó que esa línea de ataques «ya no» será tomada en consideración.

Tras el golpe a South Pars, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) advirtió que refinerías, plantas petroquímicas y campos de gas en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Catar son ahora «objetivos directos y legítimos», y operadores han iniciado evacuaciones preventivas en varios emplazamientos.

Funcionarios del Golfo aseguran que habían presionado con fuerza a Washington para frenar los ataques de EE.UU. e Israel contra la energía iraní y ahora temen que una escalada prolongada deje fuera de servicio instalaciones críticas durante más tiempo que la propia guerra, agravando una crisis que ya ha cerrado de facto el estrecho de Ormuz, disparado el Brent hacia los 110 dólares y obligado a recortar millones de barriles diarios de oferta de crudo y productos, más de un 10 % de la demanda mundial, según estimaciones de mercado.

El estrecho de Ormuz, la verdadera ‘arma’ de Irán

South Pars, el segmento iraní del yacimiento de gas natural más grande del mundo, compartido con Catar al otro lado del golfo Pérsico, fue atacado este miércoles.

Varias secciones de South Pars se cerraron después de los bombardeos. Los tramos en cuestión fueron puestos fuera de servicio para controlar el incendio y evitar la propagación del fuego. Posteriormente, se informó que la situación sobre el terreno estaba bajo control, mientras los equipos de bomberos procedían con la extinción de las llamas.

Más tarde, las autoridades cataríes denunciaron un «brutal ataque iraní» contra la ciudad industrial de Ras Laffan, uno de los complejos de gas natural licuado más importantes en el territorio catarí. La empresa estatal de petróleo y gas del país árabe informó que los hechos derivaron en incendios que generaron «daños considerables» en las instalaciones; no obstante, «todo el personal está a salvo y hasta el momento no se han reportado víctimas». (Información RT).