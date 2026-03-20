Colombia registró en 2025 la cifra de nacimientos más baja de la última década: DANE

–En 2025, Colombia registró la cifra de nacimientos más baja de la última década, con 433.678 nacidos vivos, una reducción de 20.223 nacimientos frente a 2024, lo que representa una caída del 4,5%, reportó este viernes el DANE. Es la cifra de nacimientos más baja de la última década, esto es, desde el año 2022, cuando la caída de los nacimientos oscilaba entre el 7,0% y el 12,0%.

La tasa global de fecundidad en 2025 fue de 1,0 hijos por mujer, tasa que está por debajo del nivel de reemplazo poblacional que es de 2,1 hijos por mujer.

La desaceleración en la caída de los nacimientos frente a 2024 se observa en todos los departamentos del país, excepto en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que para 2025 reportó un descenso del 9,2%, superando la reducción del 1,2% alcanzada entre los años 2024 y 2023.

Los departamentos de Chocó, Nariño, Casanare, Arauca y Bogotá presentaron reducciones que no superan el 1,5%; mientras Guainía, Quindío, Tolima y La Guajira aumentan el volumen de nacimientos frente al año 2024.

La tasa general de fecundidad para 2025 reportó el valor más bajo de la última década. El descenso frente a 2024 fue de 1,7 nacimientos, una reducción más moderada que en los años 2023 y 2024, cuando se registraron 4,8 nacimientos menos.

Entre tanto, las tasas específicas de fecundidad (TEFE) en 2025 continúaron con tendencia a la baja, con un ritmo de descenso menor al registrado en el año anterior. Las tasas con las caídas más pronunciadas entre los años 2024 y 2025pr, corresponden a los grupos de 20 a 24 años y 15 a 19 años, con 3,4 y 3,0 nacimientos menos por cada 1.000 mujeres, respectivamente

La tasa general de fecundidad que indica el número de nacimientos por cada 1.000 mujeres entre los 15 y los 49 años, reportó en 2025 el valor más bajo de la última década. El descenso frente a 2024 es de 1,7 nacimientos, una reducción más moderada que en los años 2023 y 2024, cuando se registraron 4,8 nacimientos menos.

Las tasas específicas de fecundidad (TEFE) que miden la frecuencia de nacimientos por 1.000 mujeres en cada grupo de edad quinquenal, continúaron en el año 2025 su tendencia a la baja, con un ritmo de descenso menor al registrado en el año 2024.

Las tasas con las caídas más pronunciadas entre los años 2024 y 2025, corresponden a los grupos de 20 a 24 años y 15 a 19 años, con 3,4 y 3,0 nacimientos menos por cada 1.000 mujeres, respectivamente.

Por departamento de residencia de la madre, en 2025, Guainía reportó la tasa específica de fecundidad más alta en niñas de 10 a 14 años (6,5), y la segunda más alta en adolescentes de 15 a 19 años (47,8), después de La Guajira, que alcanzó una tasa de 58,6 nacimientos por cada 1.000 mujeres de este grupo de edad.

En el año 2025, a nivel nacional, en Bogotá y en 20 departamentos, la tasa específica de fecundidad más alta se desplaza al grupo de 25 a 29 años.

El DANE advierte que esto rompe el comportamiento observado en años anteriores, cuando la tasa más alta se ubicaba en el grupo de 20 a 24 años.