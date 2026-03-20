¿De qué están muriendo los colombianos, adultos y niños?

–(Imagen ilustrativa). De acuerdo con el informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, las Enfermedades isquémicas del corazón continúan siendo la principal causa de muerte en Colombia. En 2025, registraron una tasa de 92,7 defunciones por cada 100.000 habitantes. En segundo y tercer lugar se encuentran las Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores y las enfermedades cerebrovasculares con tasas de 34,2 y de 32,1, respectivamente.

Entre las causas de muerte se identificaron dos con crecimiento sostenido en los últimos años. Las enfermedades del sistema nervioso excepto meningitis, pasaron del puesto 16 en 2016 al sexto en 2025, con una tasa de 18,6 por cada 100.000 habitantes.

Asimismo, aumentó la mortalidad por Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon, cuya tasa pasó de 14,0 en 2016 a 17,6 en 2025.

Entre 2016 y 2025, la estructura de la mortalidad por sexo y grupo de edad evidencia niveles de mortalidad más altos en los hombres que en las mujeres, especialmente en los grupos de 20 a 34 años y de 65 a 79 años. En contraste, a partir de los 85 años la mortalidad femenina supera a la masculina. También se observa una reducción sostenida de la mortalidad en menores de cinco años, cuya participación en el total de defunciones disminuyó de 4,0 % a 1,9 %.

A nivel territorial, 23 departamentos y Bogotá registraron aumentos en la tasa bruta de mortalidad.

Los mayores incrementos se observaron en Guaviare, San Andrés, Providencia y Santa Catalina y Vaupés. Por su parte, Quindío presentó por segundo año consecutivo la tasa de mortalidad más alta del país, con 8,5 defunciones por cada 1.000 habitantes, lo que representa un aumento de 0,5 puntos frente a 2024.

De otro lado, el DANE precisa que la mortalidad infantil mantiene una tendencia descendente, en 2025 se registraron 351 defunciones menos que el año anterior.

En 2025, en Colombia se registraron 283.378 defunciones no fetales, lo que representa 7.600 muertes más que en 2024, equivalente a un incremento del 2,8 %. En consecuencia, la tasa bruta de mortalidad aumentó a 5,3 defunciones por cada 1.000 habitantes.

Principales causas de muerte según ciclo de vida

En la primera infancia, las principales causas de muerte corresponden a las Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, que representan el 20,6% de las defunciones. Les siguen los Trastornos respiratorios específicos del período perinatal, con 18,4%, y la Sepsis bacteriana del recién nacido, con 8,3%.

En la etapa de infancia, las principales causas de defunción son las Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis, que concentran el 12,1% de las muertes, seguidas por la Leucemia, con 9,0%.

Durante la adolescencia, la mortalidad se concentra principalmente en causas no naturales. Las Agresiones (homicidios) ocupan el primer lugar, con 24,1% de las defunciones, seguidas por los Accidentes de transporte terrestre (17,2%) y las Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) con 13,4%.

No obstante, la distribución de estas causas presenta diferencias por sexo: mientras que en los hombres los homicidios constituyen la principal causa de muerte (30,4%), en las mujeres los suicidios ocupan el primer lugar (20,7%).

En el grupo de jóvenes de 18 a 28 años, el 66,9 % de las defunciones se concentra en causas no naturales. Entre estas, predominan homicidios (42,5 %), seguidas por los Accidentes de transporte terrestre (18,7 %) y los suicidios (5,8 %).

En adultos jóvenes (29 a 44 años) también se evidencian diferencias por sexo.

En los hombres predominan los homicidios, con 36,1% de las defunciones, seguidos por los Accidentes de transporte terrestre (13,4%).

En las mujeres, en cambio, las principales causas de muerte corresponden a Tumor maligno de la mama (7,4%), Tumor maligno del cuello del útero (6,5%) y homicidios (6,4%).

En los grupos de adulto maduro y adulto mayor, la principal causa de muerte continúa siendo las Enfermedades isquémicas del corazón, que concentran el 11,9% y 21,1%, respectivamente.

Mortalidad en menores de un año

La mortalidad perinatal registró un aumento en 2025pr, al alcanzar 14,0 defunciones por cada 1.000 nacidos vivos más mortinatos, luego de que en 2023 y 2024 se había observado una tendencia decreciente.

En 2025, la mortalidad infantil (en menores de un año) mantuvo su tendencia descendente.

Durante este año se registraron 351 defunciones menos que en 2024 y 2.281 menos que en 2022.

La tasa de mortalidad infantil disminuyó de 11,7 muertes por cada 1.000 nacidos vivos en 2022 a

10,2 en 2025.

Las Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas continúan siendo la principal causa de muerte en menores de un año, al concentrar el 23,2% de las defunciones. Les siguen los Trastornos respiratorios específicos del período perinatal (22,8%) y la Sepsis bacteriana del recién nacido (10,4%).