Más de una tonelada de basura retirada en el Humedal Torca y Guaymaral en Bogotá

Foto: Aguas de Bogotá

La Alcaldía Mayor de Bogotá trabaja con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y Aguas de Bogotá para preservar y proteger los 17 humedales de la ciudad. En un reciente operativo de limpieza, fueron retiradas más de una tonelada de basura y residuos en el Humedal Torca y Guaymaral en Bogotá.

Estos ecosistemas cumplen una función vital, regulan el agua, reducen el riesgo de inundaciones y son hogar de múltiples especies. Cuando se arroja basura, se afecta la flora y fauna y se generan taponamientos que pueden provocar emergencias. ¡Los humedales no son basureros!

Durante los trabajos de limpieza y recolección de residuos adelantados en los humedales de Bogotá se encontraron y retiraron más de una tonelada de basura en el canal del humedal Torca y Guaymaral, ubicado entre Suba y Usaquén.

No arrojes residuos en los humedales ni en sus canales. Protegerlos una labor de toda la ciudadanía.

En Bogotá cada semana hay ‘Ecopuntos’ que recorren las localidades. Se trata de cajas estacionarias en las que puedes hacer disposición gratis de muebles viejos, colchones, tejas, otros elementos voluminosos y escombros. Ingresa haciendo clic aquí y consulta la programación.

También puedes ayudar a reportar puntos críticos a través de los canales oficiales, para mantener los espacios públicos de Bogotá limpios, seguros y en condiciones dignas.