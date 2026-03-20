Desactivan dos campos minados con 18 artefactos explosivos instalados por disidencias de Mordisco en el Huila

–?Gracias a información de la ciudadanía, la Policía y el Ejército Nacional desactivaron de manera controlada dos campos minados que contenían 18 artefactos explosivos improvisados en zona rural del municipio de La Plata, específicamente en la vereda Los Pinos.

Estos dispositivos incautados, acondicionados con aproximadamente 40 kilogramos de explosivos y cerca de 110 metros de cable dúplex para su sistema de iniciación, estaban dispuestos estratégicamente para atentar contra unidades de la Fuerza Pública que adelantan operaciones en la zona, así como para poner en grave riesgo a la población civil.

#EsNoticia | Desactivación de campos minados. En una operación estratégica en zona rural de La Plata – Huila (vía La Plata – La Argentina), la Policía Nacional logró la ubicación y desactivación de dos campos minados con 18 artefactos explosivos, instalados para atentar contra… pic.twitter.com/hFJaH3ymss — Policía de Colombia (@PoliciaColombia) March 19, 2026



Esta acción se enmarca en la estrategia institucional ‘Huila más seguro’, que busca contrarrestar las amenazas de los grupos armados organizados y garantizar la tranquilidad de las comunidades en este departamento.

De acuerdo con las labores de inteligencia policial y Policía judicial, estos artefactos serían atribuidos a integrantes del frente ‘Hernando González Acosta’, del bloque central ‘Isaías Pardo’, estructura perteneciente a las disidencias al mando de alias ‘Mordisco’, grupo armado ilegal que ha venido generando afectaciones en esta región del país.

Esta organización ha sido señalada de perpetrar acciones terroristas previas en el departamento, entre ellas el atentado ocurrido el 17 de abril de 2025 en el municipio de La Plata, mediante una motocicleta acondicionada con explosivos, así como hostigamientos registrados en Tesalia el 5 de diciembre de 2025 y el atentado que cobró la vida de una patrullera de la Policía en zona rural de La Plata.

La intervención oportuna de la Policía permitió la desinstalación y destrucción controlada de estos explosivos en el mismo lugar, evitando así una tragedia de grandes proporciones en el occidente del Huila.

Este resultado no solo salvaguarda la integridad de los uniformados que desarrollan operaciones en el territorio, sino también la vida de campesinos, niños y demás habitantes que transitan diariamente por estos sectores rurales.

Este importante logro demuestra la efectividad del trabajo articulado entre la Fuerza Pública y la comunidad, resaltando la confianza ciudadana como un pilar fundamental en la lucha contra las estructuras criminales.

La Policía agradeció a los habitantes de la región occidente del Huila, cuya colaboración e información fueron determinantes para prevenir lo que pudo haber sido una acción lamentable.