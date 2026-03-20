    • Conflicto Armado Nacional

    Declaran libres de minas antipersonales 77 veredas de Florencia y La Montañita, Caquetá

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Tras 9 años de labor, soldados de la Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario devolvieron la tranquilidad y el territorio a las comunidades de 77 veredas de los municipios de La Montañita y la zona 1 de Florencia, en el departamento de Caquetá, al ser declaradas libres de sospecha de minas antipersonals.

    La operación técnica permitió despejar cerca de 450.000 metros cuadrados y destruir 34 artefactos explosivos. Además, más de 4.900 habitantes fueron capacitados en prevención, asegurando el retorno productivo de miles de familias a sus tierras.

    «Nuestro compromiso con la seguridad y el bienestar de los colombianos es inquebrantable. Seguiremos eliminando amenazas para transformar zonas de peligro en territorios de progreso, esperanza y libertad», destacó el mando militar.

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