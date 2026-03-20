Niegan anulación de elección de Gregorio Eljach como procurador

–La Sección Quinta del Consejo de Estado, negó las demandas que buscaban anular la elección de Juan Gregorio Eljach Pacheco como procurador general de la Nación para el periodo 2025-2029. La Sala analizó los principales cuestionamientos presen tados contra esta elección.

Entre ellos, se alegó que el elegido no podía ser postulado mientras era secretario general del Senado; que no cumplía con la experiencia requerida para el cargo; que el presidente de la República desconoció una invitación pública realizada por el DAPRE al incluir en la terna a una persona que no participó en ese proceso; y que la terna estuvo conformada solo por hombres.

Al estudiar estos puntos, el Consejo de Estado concluyó que no existía la inhabilidad alegada, ya que las restricciones mencionadas aplican a cargos de elección popular y no a este caso. También determinó que el procurador sí cumple con el requisito de experiencia, al acreditar más de 15 años de ejercicio profesional en el ámbito jurídico.

La Sala explicó, además, que la invitación pública del DAPRE no limitaba la facultad del presidente para elegir a uno de los integrantes de la terna. Por eso, la inclusión del candidato no vulneró el debido proceso ni los derechos de quienes participaron en esa convocatoria.

Finalmente, el Consejo de Estado descartó que se hubiera afectado el principio de separación de poderes o que existiera desviación de poder en el proceso. Sobre la terna conformada solo por hombres, reiteró que, aunque se debe procurar la participación de mujeres, su ausencia no invalida por sí sola la elección.