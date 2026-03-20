Desarticulan red delincuencial que utilizaba ambulancia para hurtar residencias y establecimientos de comercio en Bogotá

–(Image ilustrativa). La Fiscalía General de la Nación detectó el actuar ilegal de una red delincuencial señalada de hacerse pasar como misión médica y utilizar una ambulancia para realizar secuestros y hurtos violentos a viviendas y establecimientos de comercio en las localidades de Teusaquillo, Usaquén y Suba en Bogotá.

Los señalados integrantes fueron identificados y judicializados. Se trata de Wilmer Yesid Jiménez Ardila, Ana Yasiris Mena Mena y Fabián Octavio Chivatá Giral, quienes estarían implicados en, por lo menos, cinco eventos delictivos, cuya cuantía supera los 145 millones de pesos.

A esta red ilegal se le atribuyen, por lo menos, cinco eventos delictivos que superan en cuantía los 145 millones de pesos. En uno de los hechos habrían retenido e intimidado a una pareja en una vivienda para apoderarse de dinero, elementos de valor y hacer transferencias desde… pic.twitter.com/1WO14c3Nnr — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) March 19, 2026

Uno de los casos que se les atribuye ocurrió el 30 de agosto de 2024. Estas tres personas presuntamente ingresaron a una vivienda simulando una emergencia médica, retuvieron a una pareja en medio de amenazas e intimidaciones con armas de fuego; mientras se apoderaban de dinero en efectivo y elementos de alto valor, y realizaron transferencias desde las cuentas bancarias.

Una red delincuencial que se hacía pasar como misión médica y utilizaba una ambulancia para realizar secuestros y hurtos violentos a viviendas y establecimientos de comercio, fue desarticulada por la Fiscalía en Bogotá. Los tres señalados integrantes fueron identificados,… pic.twitter.com/qGHbOjBx1m — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) March 19, 2026



En otros hechos conocidos habrían utilizado el vehículo medicalizado para huir, luego de ingresar a establecimientos de comercio haciéndose pasar como clientes, someter a los trabajadores y obligarlos a entregar los recursos que obtenían por las ventas del día.

Por todo lo anterior, un fiscal de la Seccional Bogotá presentó a los dos hombres y a la mujer ante un juez penal de control de garantías y les imputó los delitos de hurto calificado y secuestro extorsivo, ambas conductas agravadas.

Los procesados no aceptaron cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.