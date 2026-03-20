    • Bogotá Judicial

    Desarticulan red delincuencial que utilizaba ambulancia para hurtar residencias y establecimientos de comercio en Bogotá

    Ariel Cabrera Publicado el

    –(Image ilustrativa). La Fiscalía General de la Nación detectó el actuar ilegal de una red delincuencial señalada de hacerse pasar como misión médica y utilizar una ambulancia para realizar secuestros y hurtos violentos a viviendas y establecimientos de comercio en las localidades de Teusaquillo, Usaquén y Suba en Bogotá.

    Los señalados integrantes fueron identificados y judicializados. Se trata de Wilmer Yesid Jiménez Ardila, Ana Yasiris Mena Mena y Fabián Octavio Chivatá Giral, quienes estarían implicados en, por lo menos, cinco eventos delictivos, cuya cuantía supera los 145 millones de pesos.

    Uno de los casos que se les atribuye ocurrió el 30 de agosto de 2024. Estas tres personas presuntamente ingresaron a una vivienda simulando una emergencia médica, retuvieron a una pareja en medio de amenazas e intimidaciones con armas de fuego; mientras se apoderaban de dinero en efectivo y elementos de alto valor, y realizaron transferencias desde las cuentas bancarias.


    En otros hechos conocidos habrían utilizado el vehículo medicalizado para huir, luego de ingresar a establecimientos de comercio haciéndose pasar como clientes, someter a los trabajadores y obligarlos a entregar los recursos que obtenían por las ventas del día.

    Por todo lo anterior, un fiscal de la Seccional Bogotá presentó a los dos hombres y a la mujer ante un juez penal de control de garantías y les imputó los delitos de hurto calificado y secuestro extorsivo, ambas conductas agravadas.

    Los procesados no aceptaron cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

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