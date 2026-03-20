Mindefensa reporta avances en proyecto «Escudo Nacional Antidrones»

–En desarrollo del proyecto conocido como ‘Escudo Nacional Antidrones’, anunciado desde diciembre de 2025, el Ministerio de Defensa Nacional reportó que se encuentra en la fase de estructuración del proceso de contratación para la adquisición de los sistemas de contramedidas para aeronaves no tripuladas (C-UAS), incluyendo las modalidades de Sistemas Fijos, Semifijos, Tácticos Vehiculares, Tácticos Unidades a flote, Tácticos portables y Detectores de UAS portables.

En desarrollo de esta etapa, el Ministerio de Defensa Nacional realizó el pasado 16 de enero una reunión con diversas empresas interesadas en el proyecto, dándoles a conocer información preliminar y general sobre la necesidad en materia de sistemas contramedidas para aeronaves no tripuladas (C-UAS).

A partir de ese momento, se inició la estructuración de las especificaciones técnicas mínimas requeridas, las cuales fueron enviadas a más de 100 empresas de diversos países, con el fin de que participen en un proceso de pruebas para la verificación de la tecnología disponible. Varias de ellas han mostrado interés en participar en dicha actividad, no obstante, cualquier otra empresa que tenga interés en participen en un proceso de pruebas para la verificación de la tecnología disponible. Varias de ellas han mostrado interés en participar en dicha actividad, no obstante, cualquier otra empresa que tenga interés en participar, podrá manifestarlo antes de las 16:00hs (hora estándar de Colombia, UTC-5) del 20 de marzo de 2026 al correo notificacionescentralizados@mindefensa.gov.co.

Todo lo anterior busca asegurar una amplia variedad de propuestas opciones, permitiendo seleccionar la tecnología más adecuada que responda a las necesidades específicas de nuestro país.

Debido a las dinámicas propias del proceso y con el fin de dar total trasparencia al mismo, nos permitimos informar las fases subsiguientes con un cronograma preliminar, de la siguiente manera:

El 24 de marzo de 2026: Reunión de socialización sobre el proceso de pruebas para la verificación de la tecnología disponible de cada empresa, frente a los requisitos mínimos requeridos, en la cual participarán las empresas que manifestaron interés y serán invitados representantes de las Embajadas de los respectivos países.

Del 25 de marzo al 17 abril de 2026: Se desarrollarán las pruebas para la verificación de la tecnología disponible con las empresas que manifestaron interés, estas pruebas se llevaran a cabo en ambientes controlados previamente establecidos.

Del 20 al 23 de abril de 2026: Se darán a conocer las conclusiones de las pruebas para la verificación de la tecnología disponible y se iniciará la estructuración definitiva del proceso de contratación. Finalizada esta etapa quedarán identificadas las mejores soluciones y se harán las solicitudes de cotización a las mismas.

El 27 de abril de 2026: Se realizará invitación a prenegociar a la empresa o empresas que presentaron las mejores condiciones técnicas, financieras y jurídicas.

El 30 de abril de 2026: Se recibirá la oferta u ofertas formales y se procederá a su evaluación.

El 07 de mayo de 2026: Se proyecta realizar la celebración del contrato o contratos, bien sea a través de acuerdos gobierno a gobierno, o contratos gobierno a empresas dependiendo del resultado de las fases anteriores.

En cualquier caso, la contratación derivada de este proceso será objeto de acuerdos offset (compensación por salida de divisas).

Las anteriores fechas están sujetas a cambio, según las dinámicas propias del proceso.

El Ministerio de Defensa Nacional reitera su compromiso con la estricta aplicación de los principios que rigen la contratación pública, tales como la economía, la transparencia y la selección objetiva; sin descuidar la debida confidencialidad de la información por tratarse de bienes para la defensa y seguridad nacional que requieren reserva para su adquisicióndado su alto valor estratégico.

De esta forma, se busca que cada decisión tomada responda a los lineamientos legales y a las necesidades estratégicas de la Fuerza Pública, contribuyendo a la incorporación de soluciones tecnológicas óptimas para la protección de los intereses del Estado.