Concierto gratis de la Sinfónica Nacional y el Coro Nacional este sábado 21 de marzo en el Auditorio León de Greiff

Foto: Asociación Nacional de las Artes – Juan Ramírez.

Este sábado 21 de marzo de 2026, a las 4:00 p.m. la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia y el Coro Nacional de Colombia regresarán al Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, con un programa sinfónico-coral que marcará su primer concierto del año en este escenario. La puesta en escena contará también con la participación del grupo de danza ‘Pies del Sol’, cuya intervención coreográfica dialogará con la dimensión ritual y simbólica de varias de las obras del programa. ¡Entrada gratis hasta completar aforo!

El programa musical trae especialmente, la obra ‘Yanga’, compuesta por Gabriela Ortiz, la cual tendrá su estreno en Colombia durante este concierto. Aunque ya ha sido ejecutada por la Filarmónica de Los Ángeles y el Coro Maestro de Los Ángeles bajo la dirección de Gustavo Dudamel, esta pieza aún no ha sido interpretada en nuestro país. La composición fue reconocida con dos Grammy en 2026, incluyendo Mejor Composición de Música Clásica Contemporánea y Mejor Interpretación Coral.

La ejecución de Yangasupondrá un desafío tanto para la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia como para el Coro Nacional de Colombia, pues se trata de una obra de considerable complejidad técnica que plantea importantes exigencias musicales. La obra será dirigida por María Camila Barbosa en la dirección musical y por Diana Carolina Cifuentes, directora titular del Coro Nacional de Colombia, en la dirección coral.

El programa también incluye Macumbia (1975), una obra emblemática de Francisco Zumaqué, que fusiona la escritura sinfónica con elementos musicales del Caribe colombiano. Esta pieza será presentada en reestreno con la participación especial del saxofonista y compositor Antonio Arnedo. De Zumaqué se interpretará además Rituales – The Afroamerindian Suite (1994), una obra coral-orquestal que evoca imaginarios afro e indígenas a través de una escritura de gran fuerza expresiva. El programa se complementa con Stride (2019) de la compositora Tania León, una obra galardonada con el Pulitzer Prize for Music (2021).

La jornada abrirá además la serie Presencias, Sonidos y Ecos, iniciativa de la Dirección de Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional de Colombia. Este primer programa propone una mirada a la memoria afrodescendiente en las Américas a través de obras de compositores del continente.

La cita es en el Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, ubicado en la avenida NQS o carrera 30 #45-03.

*Este evento no hace parte de la agenda cultural del Distrito.