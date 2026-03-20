Fiscales estadounidenses investigan al presidente de Colombia, Gustavo Petro, «antiguo enemigo de Trump»

–Así titula la información en primera página, ilustrando la nota con la respectiva fotografía del mandatario colombiano, el influyente The New York Times, el cual subraya que el Departamento de Justicia está examinando si el presidente Gustavo Petro tiene vínculos con narcotraficantes. Los fiscales, así como a agentes de la Administración de Control de Drogas y de Investigaciones de Seguridad Nacional centran su investigación en el tráfico internacional de narcóticos, precisa el diario citando «personas» allegadas al Departamento de Justicia.

Afirma que «las investigaciones han explorado, entre otras cosas, las posibles reuniones de Petro con narcotraficantes y si su campaña presidencial solicitó donaciones de los narcotraficantes, dijeron las personas, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a discutir investigaciones activas».

Advierte que las investigaciones, «que son independientes, se encuentran en sus primeras etapas y no está claro si alguna de ellas dará lugar a cargos penales».

Además subraya que no hay nada que indique «que la Casa Blanca tuviera un papel en el inicio de cualquiera de las investigaciones».

Sin recuerda que el presidente Donald Trump, «que frecuentemente ha utilizado investigaciones criminales como garrote contra sus rivales y enemigos, ha criticado duramente a Petro, llamándolo «hombre enfermo» y agrega que «podría utilizar las investigaciones como palanca para buscar una mayor cooperación de Colombia, que es a la vez el principal productor de cocaína del mundo y uno de los aliados más cruciales de Estados Unidos en la lucha contra el narcoterrorismo en la región».

Igualmente The New York Times señala que Trump también podría utilizar la existencia de las investigaciones para intentar influir en el resultado de las elecciones presidenciales de Colombia en mayo.

«Petro, el primer presidente de izquierda de su país, está limitado a un mandato, pero ha pedido a sus partidarios que apoyen a su sucesor cuidadosamente elegido (Iván Cepeda). Durante el año pasado, Trump intervino en varias otras elecciones en la región, contribuyendo a alimentar una ola de derecha», concluye la nota.