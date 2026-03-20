Muere el legendario «ranger de Texas» Chuck Norris

–(Imagen @chucknorris). El famoso actor de las artes marciales Chuck Norris falleció la víspera, luego de ser hospitalizado de urgencia en Hawái, anunció este viernes la familia del intérprete.

«Con gran pesar, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Si bien preferimos mantener las circunstancias en privado, sepan que estuvo rodeado de su familia y en paz», señala el comunicado.

El actor, conocido por sus papeles de acción en películas como ‘The Delta Force’ y ‘Missing in Action’, así como por la serie ‘Walker, el ranger de Texas’ tenía 86 años.

Nacido en Oklahoma en 1940, Norris sirvió en la Fuerza Aérea de Estados Unidos entre 1958 y 1962, obtuvo cinturones negros en varias disciplinas de artes marciales y recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 1989.

Aunque en las últimas décadas solo había asumido papeles menores, siguió siendo una figura muy popular en redes sociales, donde sus seguidores mantienen vivo su legado mediante memes sobre su fortaleza. (Información RT).