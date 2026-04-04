Ministerio de Transporte y Agencia Nacional de Infraestructura reiteran llamado a la prudencia en las vías

Foto: ANI

Tras el accidente vial registrado en el corredor Bogotá – Girardot, sector Silvania, Cundinamarca, en la madrugada de este viernes, “hacemos un llamado a todos los conductores a extremar las medidas de precaución», advirtieron estas entidades.

De acuerdo con la información entregada por la concesión Vía Sumapaz, en el hecho un vehículo colisionó y posteriormente se presentó una conflagración. Como resultado, dos personas: el conductor y el copiloto, fallecieron en el lugar.

Tras lo ocurrido se activaron de manera inmediata los protocolos de atención de emergencias. En el punto fue necesario implementar el cierre preventivo de los carriles derecho y central para permitir la intervención de los organismos de socorro, el cuerpo de bomberos y los equipos de la concesión, afirma el comunicado oficial.

Unidades del cuadrante vial y autoridades de tránsito realizaron labores de control y manejo de la movilidad, con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios y facilitar la atención de la situación.

El Ministerio de Transporte y Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) lamentaron este hecho y expresaron sus condolencias a los familiares de las víctimas.

“Este suceso nos recuerda la importancia de la prudencia en la vía y de conducir con atención, respetar las normas de tránsito y revisar con anticipación los vehículos», indicaron.

Con información del Ministerio de Transporte