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    Bogotá

    Lorde, Peggy Gou, Djo, Tyler- The Creator y más en la apertura de Estéreo Picnic 2026: viernes 20 de marzo

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Imagen de Lorde Festival Estéreo Picnic 2026Festival Estéreo Picnic 2026

    Celebraremos el 20, 21 y 22 de marzo de 2026 el regreso del Festival Estéreo Picnic que bajo el lema ‘Un Mundo Distinto’ buscan celebrar el milagro de la música en vivo, como es costumbre, el evento contará con artistas de talla mundial, además del espacio del Parque Metropolitano Simón Bolívar. ¡Conoce aquí algunos de los artistas que inauguran este festival de música este viernes 20 de marzo!

    FESTIVAL ESTÉREO PICNIC DÍA 1: ¡Una locura de festival! ??

    Tyler, The Creator

    Tyler, The Creator

    El rapero y productor Tyler, The Creator regresa a los escenarios en Latinoamérica con un show en el Festival Estéreo Picnic 2026.

    Lorde

    Lorde

    Es una cantante, compositora y productora discográfica neozelandesa de origen croata.

    Peggy Gou

    Peggy Gou

    La arquitecta del himno global “(It Goes Like) Nanana” llega a demostrar por qué su toque convierte cualquier pista en magia pura.

    DJO

    Djo se corona en el Global 200 de Billboard y debuta en el Colombia Hot 100 - Billboard Colombia

    Joe Keery (sí, Steve de Stranger Things) convertido en genio indie: su pop psicodélico es puro viaje retrofuturista.

    *Información y fotografías tomadas de https://www.festivalestereopicnic.com

    ??También podrás escuchar los siguientes artistas:

    ?¿Presentas algún tipo de movilidad reducida y vas a asistir al festival?

     

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    Giovanni Alarcón M.
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