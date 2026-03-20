Lorde, Peggy Gou, Djo, Tyler- The Creator y más en la apertura de Estéreo Picnic 2026: viernes 20 de marzo

Festival Estéreo Picnic 2026

Celebraremos el 20, 21 y 22 de marzo de 2026 el regreso del Festival Estéreo Picnic que bajo el lema ‘Un Mundo Distinto’ buscan celebrar el milagro de la música en vivo, como es costumbre, el evento contará con artistas de talla mundial, además del espacio del Parque Metropolitano Simón Bolívar. ¡Conoce aquí algunos de los artistas que inauguran este festival de música este viernes 20 de marzo!

FESTIVAL ESTÉREO PICNIC DÍA 1: ¡Una locura de festival! ??

Tyler, The Creator

El rapero y productor Tyler, The Creator regresa a los escenarios en Latinoamérica con un show en el Festival Estéreo Picnic 2026.

Lorde

Es una cantante, compositora y productora discográfica neozelandesa de origen croata.

Peggy Gou

La arquitecta del himno global “(It Goes Like) Nanana” llega a demostrar por qué su toque convierte cualquier pista en magia pura.

DJO

Joe Keery (sí, Steve de Stranger Things) convertido en genio indie: su pop psicodélico es puro viaje retrofuturista.

*Información y fotografías tomadas de https://www.festivalestereopicnic.com

??También podrás escuchar los siguientes artistas:

?¿Presentas algún tipo de movilidad reducida y vas a asistir al festival?