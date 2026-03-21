Asociación Colombiana de Psiquiatría alerta sobre desabastecimiento de medicamentos para pacientes con enfermedades mentales; urge soluciones

–Psiquiatras de distintas regiones del país han alertado sobre la falta de disponibilidad de medicamentos esenciales para la salud mental, incluyendo antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos y fármacos para el tratamiento del TDAH, notificó en las últimas horas el Comité Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Psiquiatría.

De acuerdo con el comunicado, las personas que viven con enfermedades mentales pueden requerir intervenciones farmacológicas y su abordaje exige información adecuada, fortalecimiento de la adherencia y continuidad en los tratamientos, para alcanzar los objetivos terapéuticos.

Advierte la agremiación médica que la interrupción abrupta de los tratamientos psicofarmacológicos puede comprometer procesos terapéuticos construidos durante largos periodos y se asocia con desenlaces negativos para la salud, tales como recaídas, re hospitalizaciones, desarrollo de resistencia a los tratamientos y aumento del riesgo de conductas autolesivas, incluyendo el suicidio.

Por ello, hace «un nuevo llamado a todos los actores involucrados en la cadena de producción, distribución y acceso a medicamentos en psiquiatría, para que se adopten las medidas necesarias que permitan superar las barreras actuales».

Finaliza afirmando que garantizar el acceso oportuno a estos tratamientos es fundamental para la recuperación, estabilidad y calidad de vida de muchas personas con enfermedades mentales.