Trump da plazo de 48 horas a Irán para abrir estrecho de Ormuz; si no lo hace atacará y destruirá sus diversas plantas de energía

–El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este sábado con atacar las centrales eléctricas de Irán si la república islámica no abre «totalmente» el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas.

«Si Irán no ABRE TOTALMENTE, SIN AMENAZAS, el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 HORAS a partir de este preciso momento, Estados Unidos atacará y arrasará con sus diversas CENTRALES ELÉCTRICAS, ¡EMPIEZANDO POR LA MÁS GRANDE!», escribió el mandatario en su red Truth Social.



Más temprano, Trump había declarado que no quiere llegar a un acuerdo con Irán en la guerra contra la nación asiática que libran EE.UU. e Israel desde hace tres semanas.

«Su liderazgo ha desaparecido, su Armada y su Fuerza Aérea están aniquiladas, no tienen absolutamente ninguna defensa y quieren llegar a un acuerdo. ¡Yo no!», escribió el mandatario en Truth Social.

El mensaje de Trump tiene lugar después de que las Fuerzas Armadas estadounidenses anunciaran el sábado que han debilitado la capacidad de Irán para «amenazar la libertad de navegación» en el estrecho de Ormuz, tras atacar esta semana un arsenal subterráneo situado a lo largo de la costa del país.

La mencionada instalación era empleada para guardar misiles de crucero anti buque y otros materiales, según explicó en un vídeo publicado en redes el líder del Comando Central estadounidense, Brad Cooper.

El estrecho de Ormuz es el único paso marítimo entre el golfo Pérsico y el océano Índico y por él transita el 20 % de las exportaciones globales de crudo.

Tras la agresión estadounidense-israelí, Irán bloqueó casi por completo el estrecho de Ormuz, que conecta el golfo Pérsico con el de Omán, prohibiendo el paso a todo tipo de embarcaciones y aseverando que no saldrá de la región «ni una sola gota de petróleo» por mar, lo que ha disparado los precios de los combustibles.

Los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica reiteraron la semana pasada que los barcos de EE.UU. y de sus socios no pueden atravesar el estrecho. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, aseveró este lunes que el estrecho de Ormuz sigue abierto y solo está cerrado para los buques de los países enemigos.

En ese contexto, Trump, propuso crear una coalición naval para escoltar buques a través del estrecho. Sin embargo, varios países —entre ellos, China, Australia, Alemania, Japón, Corea del Sur y España— descartaron el envío de barcos militares a la zona.

Trump ha instado a socios de la OTAN o aliados asiáticos como Corea del Sur o Japón, que dependen enormemente del crudo de la región, a prestar apoyo militar en el estrecho para asegurar la navegación por el mismo, pero por el momento ninguno se ha comprometido a enviar activos a la zona.

La guerra que libran Estados Unidos e Israel contra Irán desde el 28 de febrero, cuando fue asesinado el líder supremo del país, el ayatolá Alí Jameneí, está a punto de cumplir un mes sin que Trump haya aclarado cuánto prevé que se prolongue el conflicto. (Información DW y RT).