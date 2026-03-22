Irán responde amenaza de Trump de arrasar sus instalaciones energéticas

–Irán respondió este domingo a las amenazas del presidente de EE.UU., Donald Trump, de «atacar y destruir» las plantas de energía del país persa «¡comenzando por la más grande!»,si el estrecho de Ormuz no se reabre en dos días. El portavoz del Cuartel General Central de Khatam al-Anbiya aseguró que Teherán sumirá en oscuridad las instalaciones energéticas de EE.UU. e Israel si sus plantas son atacadas por las fuerzas enemigas.

«Si la infraestructura iraní de combustible y energía es violada por el enemigo, toda la infraestructura de energía, tecnología de información y desalinización de Estados Unidos y el régimen en la región será atacada», notificó Khatam Al Anbiya en un comunicado divulgado por la agencia Fars.

TRADUCCIÓN: Inmediatamente después de los ataques a las centrales eléctricas y la infraestructura de nuestro país, la infraestructura vital y la infraestructura energética y petrolera en toda la región serán consideradas objetivos legítimos y serán destruidas irreversiblemente, y los precios del petróleo aumentarán durante mucho tiempo.

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Teherán aseguró este domingo que el estrecho de Ormuz permanece abierto a la navegación internacional, excepto para Israel y Estados Unidos, pese al ultimátum de 48 horas del presidente estadounidense, Donald Trump, para la apertura total del estratégico paso marítimo.

«El estrecho de Ormuz está abierto para todos, excepto para los enemigos», afirmó el representante permanente de Irán ante la Organización Marítima Internacional (OMI) y embajador iraní en Londres, Ali Musavi, según informó la agencia Mehr. Musavi indicó que el paso de embarcaciones por el estratégico estrecho es posible «con coordinación con las autoridades iraníes para las disposiciones de seguridad y protección».

El diplomático iraní dijo que la causa de la situación actual en la región del golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz es la «agresión» de Estados Unidos e Israel contra Irán, y que Teherán está dispuesto a cooperar con la OMI y con los países «para mejorar la seguridad marítima y proteger a los marinos».

«La diplomacia sigue siendo la prioridad de Irán. Sin embargo, el cese total de la agresión, así como la confianza mutua, son aún más importantes», declaró Mousavi, añadiendo que los ataques israelíes y estadounidenses contra Irán son la «raíz de la situación actual en el estrecho de Ormuz».

El comunicado fue emitido luego de que Donald Trump diera a Irán un plazo de 48 horas para abrir el estrecho de Ormuz, el cual fue bloqueado al comenzar la guerra en Oriente Medio.

El intercambio de amenazas ocurrió luego de que Irán lanzara misiles la noche del sábado contra las ciudades israelíes de Arad y Dimona, donde hay instalaciones nucleares.

Unas 84 personas resultaron heridas en Arad y 33 en Dimona, según fuentes israelíes.

Además, la Agencia de noticias Fars, publico un video en X con la leyenda «Las puertas del cielo se abrieron a los misiles iraníes», mostrando la forma como atacó en las últimas horas objetivos israelíes y estadounidenses.



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Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron este domingo que misiles iraníes impactaron en el centro del país, sin que por el momento se conozcan detalles sobre las áreas afectadas ni sobre el número de proyectiles que cayeron en tierra.

«Las fuerzas de búsqueda y rescate del Mando del Frente Interno se dirigen a las zonas de impacto en el centro de Israel. Se solicita al público que evite congregarse en estas áreas», señaló el organismo castrense en un mensaje publicado en su cuenta de Telegram a las 07:26 hora local (05:26 GMT). Varias explosiones se escucharon desde Jerusalén, constataron periodistas de la AFP. El servicio de emergencia israelí Magen David Adom dijo que inicialmente no se reportaron víctimas de las explosiones.

Tras la agresión estadounidense-israelí, Irán bloqueó casi por completo el estrecho de Ormuz, que conecta el golfo Pérsico con el de Omán, prohibiendo el paso a todo tipo de embarcaciones y aseverando que no saldrá de la región «ni una sola gota de petróleo» por mar, lo que ha disparado los precios de los combustibles.

Los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica reiteraron la semana pasada que los barcos de EE.UU. y de sus socios no pueden atravesar el estrecho. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, aseveró este lunes que el estrecho de Ormuz sigue abierto y solo está cerrado para los buques de los países enemigos.

En ese contexto, Trump, propuso crear una coalición naval para escoltar buques a través del estrecho. Sin embargo, varios países —entre ellos, China, Australia, Alemania, Japón, Corea del Sur y España— descartaron el envío de barcos militares a la zona.

Irán anuncia un ataque «exitoso» con drones avanzados contra el principal aeropuerto de Israel

De otro lado, las Fuerzas Armadas de irán reivindicaron un ataque «exitoso» contra el aeropuerto Ben Gurión, el más importante de Israel, utilizando drones de última generación.

Según reporta Tasnim, en el ataque se emplearon drones Arash 2, cuyo alcance es de 2.000 kilómetros. «Debido a su reducida sección transversal de radar, este dron puede atravesar fácilmente los sistemas de radar enemigos y es muy difícil de detectar», explicó un portavoz del Ejército iraní.

El mencionado vehículo aéreo no tripulado puede fabricarse con rapidez y a un bajo coste. «Cuando lo decidamos, podremos lanzar fácilmente un gran número de este tipo de drones», advierten las fuerzas iraníes.

Hasta el momento, las autoridades israelíes no se han pronunciado sobre el ataque. (Información RT).