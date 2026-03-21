Cayó alias Boika, segundo cabecilla del clan del golfo; 3 integrantes fueron abatidos y 3 capturados

–En el municipio de Apartadó (Antioquia), la Policía capturó a Juan Ezequiel Mosquera, alias ‘Boika’, segundo cabecilla del cartel del clan del golfo. Según el reporte policial este resultado afecta directamente la línea de mando de la organización criminal responsable de graves delitos contra la población.

Alias ‘Boika’ contaba con más de 10 años de trayectoria criminal, siendo dinamizador del narcotráfico, las extorsiones, el homicidio de líderes sociales y el desplazamiento forzado en la región. Su accionar sembró miedo y dolor en las comunidades, y hoy avanzamos en devolverles tranquilidad y justicia.

Este criminal era uno de los más buscados en el Magdalena Medio, por quien el Gobierno ofrecía una recompensa de hasta $600 millones. Es señalado de ser responsable de los homicidios de los lideres sociales Sandra Lozada Guerrero y Wuikelma Vargas, así como del secuestro de Sara Rodríguez, hechos que hoy avanzan hacia la justicia.

???Ó “?????”: ???? ????? ?? ???? ??? ????? ? ? ??? ???????? ?????????? Esta captura representa un golpe contundente al cartel del Clan del Golfo en Apartadó (Antioquia), donde nuestra @PoliciaColombia capturó a Juan Ezequiel… pic.twitter.com/BAbAwP6BfH — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) March 21, 2026

De otro lado, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 9 del Ejército abatieron a 3 del clan clan del golfo y capturaron a 3 más en el sur del departamento de Bolivar. «Frenamos su intención de usar drones con explosivos para atentar contra la comunidad y la Fuerza Pública que opera en la zona».

Trabajamos sin descanso por la seguridad del sur de Bolívar Nuestras tropas de la #FUDRA9 asestaron un golpe letal al Clan del Golfo: 6 integrantes fuera de combate: 3 neutralizados y 3 capturados. Frenamos su intención de usar drones con explosivos para atentar contra la… pic.twitter.com/tQC8rLy9NW — Mindefensa (@mindefensa) March 20, 2026

Por otra parte, el General William Oswaldo Rincón Zambrano, director de la Policía Nacional reportó la neutralización de un eslabón clave del tráfico ilegal de explosivos con la captura de cinco presuntos integrantes del clan del Golfo en Medellín.

Esta estructura abastecía con material explosivo a organizaciones dedicadas a la minería ilegal y a la ejecución de acciones contra la Fuerza Pública en el Nordeste, Occidente y Bajo Cauca antioqueño, con rutas ilegales desde Bolivia, Perú y Ecuador.

En la operación se incautaron 27.300 detonadores, munición, armamento y más de $205 millones en efectivo, afectando de manera directa sus finanzas y capacidad logística de la agrupación.